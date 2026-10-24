Comerciantes salen a las calles de Juticalpa para protestar contra tiendas chinas

Olancho, Honduras.- Bajo la consigna "No al comercio chino", comerciantes de la aldea La Morita, en Juticalpa, Olancho, protestaron este sábado 24 de octubre contra la expansión de las tiendas chinas en Honduras, al expresar su preocupación por la competencia que representan estos establecimientos para los pequeños negocios nacionales.

En ese sentido, los vendedores manifestaron su inconformidad ante el crecimiento de estos comercios, que ofrecen una amplia variedad de productos a precios bajos, una situación que, según temen, podría reducir sus ventas y afectar los ingresos de las familias que dependen de sus emprendimientos. La protesta en aldea La Morita se suma al descontento expresado por comerciantes de otros sectores del país, quienes también han manifestado las dificultades que enfrentan para competir en igualdad de oportunidades.

En meses recientes, vendedores de municipios de Olancho, entre ellos Campamento, San Esteban y Dulce Nombre de Culmí, también han expresado su inquietud por la llegada de las tiendas chinas, solicitando condiciones comerciales más equitativas para los emprendedores hondureños.

Debate sobre los negocios chinos en Honduras

El descontento en Juticalpa, Olancho, surge en medio de la discusión nacional sobre la expansión de las tiendas chinas y el cumplimiento de sus obligaciones legales, tributarias y comerciales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hace casi cinco meses el tema llegó al Congreso Nacional, donde el 26 de mayo se aprobó una moción presentada por el diputado Mario Pérez para revisar las operaciones de estos establecimientos en el país. La iniciativa contó con el apoyo de 81 de los 117 diputados que asistieron a la sesión legislativa y propone verificar la situación legal de los establecimientos, el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, el origen de las mercancías importadas y la documentación migratoria de sus empleados. No obstante, la moción no busca impedir de manera general que los comercios chinos continúen operando en el país, sino comprobar que sus actividades se desarrollen conforme a las leyes y regulaciones vigentes en Honduras.