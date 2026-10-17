Mercado chino de Comayagüela bajo inspección de las autoridades migratorias

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), junto con agentes de la Policía Nacional y otras instituciones del Estado, ejecutaron este sábado 17 de octubre un operativo de inspección en el Mercado Chino de Comayagüela. Durante el operativo, los equipos de trabajo recorrieron distintos locales para solicitar documentos de identificación y comprobar si los ciudadanos extranjeros cumplen los requisitos legales para permanecer en Honduras. Las acciones incluyeron inspecciones en restaurantes, puestos de comida, tiendas de artículos plásticos, perfumerías y comercios dedicados a la venta de ropa, tecnología y otros productos.

El operativo se desarrolla en medio de los cuestionamientos de comerciantes hondureños sobre la presencia de negocios de capital chino en diferentes sectores del país, donde se han denunciado presuntas prácticas de competencia desleal.



Bajo la lupa

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que investiga a 70 establecimientos comerciales de capital chino, luego de recibir denuncias de comerciantes hondureños que señalan presuntas prácticas de competencia desleal en la zona. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las inspecciones están a cargo del Juzgado de Policía Municipal y tienen como objetivo comprobar que los negocios cumplan con los requisitos legales para operar, incluidos los permisos municipales, las obligaciones tributarias y la documentación comercial correspondiente.

Entre los señalamientos presentados por los comerciantes locales figura la presunta venta de productos por debajo de sus costos, una práctica que, según las denuncias, podría generar condiciones desfavorables para los negocios hondureños que operan en el mismo sector. Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, manifestó que las inspecciones responden a las preocupaciones de comerciantes de Comayagüela que aseguran enfrentar dificultades para competir con los establecimientos señalados. “En Comayagüela hay comerciantes hondureños que llevan décadas trabajando, generando empleo y sosteniendo a sus familias. No vamos a permitir que quienes cumplen con la ley se encuentren en desventaja frente a quienes eventualmente estén operando al margen de ella”, expresó.