Los Ángeles, Estados Unidos.- Jaclyn Smith, de 81 años, asegura que jamás se vio como un símbolo sexual, pese a que la televisión de los setenta la convirtió en uno de los rostros más deseados de Estados Unidos gracias a "Los ángeles de Charlie". La actriz lo dijo a Fox News Digital al presentar I Once Knew a Guy Named Charlie, sus memorias, publicadas el 8 de septiembre de 2026 en el marco de los 50 años de la serie. Smith contó que fue una revista la que la bautizó con ese título y que su reacción inmediata fue de extrañeza. "Pensé, ¿en serio? Yo no me veo de esa manera", recordó. La actriz no niega el contexto de la época. "Sé que el glamur era parte del programa. Sé que la belleza era parte del programa, pero yo no me veía de esa manera", afirmó. Ella misma resumió el programa con otra frase, "éramos chicas glamorosas en un programa", y agregó que "era atrevido, era sexy", pero que "no me veía como un símbolo sexual". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Charlie's Angels se estrenó en ABC el 22 de septiembre de 1976 y permaneció al aire hasta 1981. La serie seguía a tres investigadoras privadas que respondían a un jefe invisible, Charlie Townsend. Smith dio vida a Kelly Garrett junto a Farrah Fawcett y Kate Jackson, y fue la única integrante del trío original presente en las cinco temporadas. Según Fox News Digital, la revista Hustler llegó a ofrecer un millón de dólares a cada una de las protagonistas por posar desnudas, y todas dijeron que no. El libro incluye también episodios de la última etapa del programa. Tanya Roberts, quien se incorporó al elenco en la quinta temporada, en 1980, le propuso a Smith durante un vuelo a Hawái, rumbo a una filmación, sumarse a ella y a su esposo en un trío. Smith declinó y asegura que la oferta no afectó la amistad entre ambas. Describe el matrimonio de los Roberts como abierto, un arreglo que funcionaba para ellos y que a ella no le servía. En esa misma temporada, relata, el consumo de cocaína se volvió cada vez más frecuente en el set. "Nunca la he usado y nunca lo haré", escribió. "Las drogas me asustan porque he visto lo que pueden hacerle a la gente", afirmó. Su respuesta fue apartarse. "Mientras más consumo de drogas veía en el set, más tiempo pasaba en mi casa rodante", sostuvo.