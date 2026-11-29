Los Ángeles, Estados Unidos.- Jaclyn Smith, de 81 años, asegura que jamás se vio como un símbolo sexual, pese a que la televisión de los setenta la convirtió en uno de los rostros más deseados de Estados Unidos gracias a "Los ángeles de Charlie".
La actriz lo dijo a Fox News Digital al presentar I Once Knew a Guy Named Charlie, sus memorias, publicadas el 8 de septiembre de 2026 en el marco de los 50 años de la serie.
Smith contó que fue una revista la que la bautizó con ese título y que su reacción inmediata fue de extrañeza. "Pensé, ¿en serio? Yo no me veo de esa manera", recordó.
La actriz no niega el contexto de la época. "Sé que el glamur era parte del programa. Sé que la belleza era parte del programa, pero yo no me veía de esa manera", afirmó.
Ella misma resumió el programa con otra frase, "éramos chicas glamorosas en un programa", y agregó que "era atrevido, era sexy", pero que "no me veía como un símbolo sexual".
Charlie's Angels se estrenó en ABC el 22 de septiembre de 1976 y permaneció al aire hasta 1981. La serie seguía a tres investigadoras privadas que respondían a un jefe invisible, Charlie Townsend.
Smith dio vida a Kelly Garrett junto a Farrah Fawcett y Kate Jackson, y fue la única integrante del trío original presente en las cinco temporadas.
Según Fox News Digital, la revista Hustler llegó a ofrecer un millón de dólares a cada una de las protagonistas por posar desnudas, y todas dijeron que no.
El libro incluye también episodios de la última etapa del programa. Tanya Roberts, quien se incorporó al elenco en la quinta temporada, en 1980, le propuso a Smith durante un vuelo a Hawái, rumbo a una filmación, sumarse a ella y a su esposo en un trío.
Smith declinó y asegura que la oferta no afectó la amistad entre ambas. Describe el matrimonio de los Roberts como abierto, un arreglo que funcionaba para ellos y que a ella no le servía.
En esa misma temporada, relata, el consumo de cocaína se volvió cada vez más frecuente en el set. "Nunca la he usado y nunca lo haré", escribió.
"Las drogas me asustan porque he visto lo que pueden hacerle a la gente", afirmó. Su respuesta fue apartarse. "Mientras más consumo de drogas veía en el set, más tiempo pasaba en mi casa rodante", sostuvo.
Smith también desmiente la imagen de rivalidad entre las tres Angels. "Todas nos queríamos. No había competitividad. Esa hermandad era fuerte", declaró a People.
Nacida en Houston, Texas, la actriz explica que sus valores son más tradicionales que la imagen que proyectaba en pantalla, algo que atribuye a su crianza texana. Para ella, la familia ocupa el primer lugar.
"Mis hijos hacen girar mi mundo", afirmó. "La familia es una parte muy importante de mi libro porque nunca me he alejado de donde empecé".
Al anunciar el proyecto en marzo, Smith dijo a People que quería "por fin dejar que otros vean a la chica detrás de la imagen".
La primera frase del libro, citada por la reseña de Kirkus Reviews, va en esa línea. "No nací el día en que me puse por primera vez el diminuto bikini blanco de Kelly Garrett", escribe.
Después de la serie, Smith protagonizó el telefilme Jacqueline Bouvier Kennedy, que le valió una nominación al Globo de Oro, y regresó a su personaje con breves apariciones en las películas Charlie's Angels de 2003 y 2019.
También se consolidó como empresaria. Sobre su trayectoria, afirmó: "Cuando se trataba de mi carrera, la tomaba día a día. No tenía grandes planes".