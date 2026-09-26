Reporte forense revela el último intento de Hayden Panettiere por salvar su vida

Carolina del Sur, Estados Unidos.- Hayden Panettiere permaneció internada de manera secreta en un centro de tratamiento en Malibú, California, durante las semanas previas a su muerte, ocurrida el 16 de agosto en un departamento de Greenville, Carolina del Sur.
La información se desprende de un informe elaborado por la Oficina del Forense del condado, difundido esta semana y citado por medios estadounidenses especializados en espectáculos.
La causa oficial del fallecimiento fue confirmada el 22 de septiembre. Según el comunicado, la actriz de 36 años murió de forma accidental por los efectos tóxicos combinados de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.
Una fuente cercana a Panettiere relató a E! News que la propia actriz tomó la decisión de buscar tratamiento por iniciativa propia. De acuerdo con esta persona, ingresó a la clínica porque temía sufrir una recaída que pusiera en riesgo su sobriedad.
El proceso se mantuvo en absoluta reserva y, según la misma fuente, Panettiere abandonó el centro alrededor de tres semanas antes de morir.
El expediente del forense, obtenido por Page Six, aporta más detalles sobre esos días. Uno de los hermanos Hickerson, presentes en el lugar donde se encontró el cuerpo de la actriz, declaró a los investigadores que Panettiere "estuvo en un centro de rehabilitación de drogas en Malibú, California, hasta hace pocas semanas".
El mismo testigo añadió que ella "tiene un largo historial de abuso de drogas, alcohol y óxido nitroso" y admitió que en ocasiones anteriores "tuvo que administrarle Narcan", un medicamento utilizado para revertir sobredosis de opioides.
El padre de la actriz, Alan Skip Panettiere, corroboró ante los investigadores que su hija había salido recientemente de rehabilitación, donde permaneció entre dos y tres semanas.
Según su testimonio, ella "luchó contra la adicción desde sus veintitantos años y había estado en múltiples centros de rehabilitación desde entonces".
El padre vinculó el agravamiento de este cuadro con la depresión posparto que atravesó tras el nacimiento de su hija Kaya, hoy de 11 años.
La actriz había hablado públicamente en el pasado sobre estas dificultades. En 2015 describió un ciclo de consumo de alcohol y drogas que utilizaba para enfrentar cuadros de depresión y ansiedad, y reconoció haber ingresado a rehabilitación mientras filmaba Nashville.
En una entrevista con Women's Health en 2023 afirmó que fue ella misma quien decidió internarse por primera vez porque sentía que se estaba ahogando.
El día previo a su muerte, Panettiere viajó desde Los Ángeles hasta Greenville junto a su pareja intermitente, Brian Hickerson.
Los servicios de emergencia acudieron tras una llamada al 911 y la encontraron en paro cardíaco; no lograron reanimarla.
Investigadores federales continúan indagando si las sustancias que consumió provinieron de un distribuidor del sur de California y si se trataba de drogas adulteradas.
Panettiere será recordada principalmente por sus papeles en "Héroes" y Nashville, además del repunte reciente de su carrera con Amber Alert, en 2024, y Sleepwalker, estrenada este mismo año.