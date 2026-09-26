Reporte forense revela el último intento de Hayden Panettiere por salvar su vida

Carolina del Sur, Estados Unidos.- Hayden Panettiere permaneció internada de manera secreta en un centro de tratamiento en Malibú, California, durante las semanas previas a su muerte, ocurrida el 16 de agosto en un departamento de Greenville, Carolina del Sur. La información se desprende de un informe elaborado por la Oficina del Forense del condado, difundido esta semana y citado por medios estadounidenses especializados en espectáculos. La causa oficial del fallecimiento fue confirmada el 22 de septiembre. Según el comunicado, la actriz de 36 años murió de forma accidental por los efectos tóxicos combinados de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

Una fuente cercana a Panettiere relató a E! News que la propia actriz tomó la decisión de buscar tratamiento por iniciativa propia. De acuerdo con esta persona, ingresó a la clínica porque temía sufrir una recaída que pusiera en riesgo su sobriedad. El proceso se mantuvo en absoluta reserva y, según la misma fuente, Panettiere abandonó el centro alrededor de tres semanas antes de morir. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El expediente del forense, obtenido por Page Six, aporta más detalles sobre esos días. Uno de los hermanos Hickerson, presentes en el lugar donde se encontró el cuerpo de la actriz, declaró a los investigadores que Panettiere "estuvo en un centro de rehabilitación de drogas en Malibú, California, hasta hace pocas semanas". El mismo testigo añadió que ella "tiene un largo historial de abuso de drogas, alcohol y óxido nitroso" y admitió que en ocasiones anteriores "tuvo que administrarle Narcan", un medicamento utilizado para revertir sobredosis de opioides. El padre de la actriz, Alan Skip Panettiere, corroboró ante los investigadores que su hija había salido recientemente de rehabilitación, donde permaneció entre dos y tres semanas.