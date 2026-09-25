Crédito bancario en Honduras registra crecimiento interanual de 9.57%

Tegucigalpa, Honduras.- La cartera de créditos de la banca comercial de Honduras cerró agosto de 2026 con un fuerte crecimiento interanual.

No obstante, las perspectivas de corto plazo se han reducido después que el Banco Central de Honduras (BCH) aumentara la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos básicos (de 5.75% a 6%), a partir del 21 de septiembre.

Cifras de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) indican que el saldo de los créditos sumó 744,600.8 millones de lempiras al 31 de agosto de 2026.

En comparación con agosto 2025 (L679,136.8 millones), se denota un aumento de L65,000 millones (9.57%). Esos resultados son mejores que los acumulados de enero-agosto del 2024-2025 cuando el saldo subió de 642,354.1 a 679,136.8 millones de lempiras, o sea L36,782.7 millones más y 5.73%.

Según expertos, el menor crecimiento de la cartera crediticia tiene varias explicaciones, pero la más relevante es el alza en la tasa de interés de 14.04% a 15.77% anual, en promedio, para operaciones en moneda nacional, derivado del ajuste a la TPM de 3% a 4% en agosto de 2024 y de 4% a 5.75% en octubre de ese año.

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“Aunque la variación mensual de la cartera de crédito en agosto (2025) fue negativa, principalmente en ME (moneda extranjera), los datos de la variación interanual muestran que la cartera de crédito continúa creciendo, pero a tasas significativamente menores que en años anteriores”, concluye un análisis de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba).

Un informe del Banco Central de Honduras (BCH) sostiene que el ritmo de crecimiento del crédito (en 2025 fue de 6.2%, menor al 12.5% de 2024) es consistente con los ajustes en las tasas de interés del sistema financiero, lo que permitió contener presiones inflacionarias provenientes de la demanda agregada y de la evolución cambiaria, así como aumentar y mantener la acumulación de reservas internacionales.

Esa opinión coincide con el comportamiento de la cartera de crédito en el periodo enero-agosto de 2023-2024, cuando el saldo subió de 557,811.8 a 642,354.1 millones de lempiras, equivalente a L84,542.3 millones (15.15%), según datos de la CNBS.

En el periodo enero-agosto 2022-2023, el saldo del crédito bancario pasó de 466,586.9 a 557,811.8 millones de lempiras, con una subida de L91,224.9 millones y 19.55%.

Amparo Canales, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), asegura que el alza a la TPM encarece el financiamiento, incrementando los costos sobre el consumo, la inversión y el empleo.

Señala que se debe ampliar el crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas a tasas preferenciales, así como impulsar programas de empleo y capacitación técnica.

“La prioridad debe ser preservar la estabilidad sin que se traduzca en estancamiento y al mismo tiempo apoyar un crecimiento económico inclusivo, que genere confianza y oportunidades para la población”.

Para 2026, el Banco Central proyecta que el crédito al sector privado alcanzará un crecimiento superior al 10%, mejor que el 6.2% de 2025. Las autoridades del Banco Central de Honduras consideran que el impacto de la TPM en las tasas de interés tardará varios meses y el aumento gradual