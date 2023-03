¿Cómo puede obtener un buen historial crediticio?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El historial crediticio abre hoy en día las puertas a posibilidades de adquirir un bien que no sería fácil pagarlo al contado.

No solo un préstamo bancario, tarjetas de crédito o los créditos comerciales son considerados como créditos, también abarca un plan de telefonía móvil, televisión por cable y otros servicios.

Además, al valor que resulte de esa operación se le puede deducir un porcentaje que quede como respaldo ante cualquier contingencia, procurando ser previsores.

En plena era digital no hay excusa para no abrir una cuenta de ahorro mediante la que se podrán realizar pagos en línea que generan confianza. En cuanto a las tarjetas de crédito no son un ingreso adicional, por lo que deben de ser utilizadas de forma racional e inteligente.

El dilema de los pagos mínimos del también conocido como dinero plástico siempre existirá, pero se debe intentar pagar siempre el valor de contado, ya que solo abonar la cuota mínima es riesgoso.El pagar a tiempo las obligaciones adquiridas es otro de los consejos infaltables para no manchar el historial crediticio ni incurrir en intereses o cargos adicionales.