Bukele: "Morazán nació hondureño, pero vivió, luchó y murió como centroamericano"

San Salvador, El Salvador.- Nayib Bukele, presidente de El Salvador, inauguró el mausoleo de Francisco Morazán tras haber movido los restos del prócer hondureño desde un cementerio en San Salvador a un museo en el centro histórico de la capital salvadoreña. Los restos de Morazán habían permanecido en un cementerio llamado Los Ilustres en San Salvador; ahora estarán a un costado del Palacio Nacional, dentro del nuevo Jardín Centroamérica. La instalación se inauguró este 24 de septiembre en horas de la noche, registrando considerables filas de personas que visitaron el mausoleo donde seguirán descansando los restos del paladín.

El traslado de los restos de Francisco Morazán fue efectuado por parte de los miembros de la Fuerza Armada; ellos se encargaron de la colocación del féretro en el nuevo recinto. La movilización contó con militares vestidos de gala, mientras antorchas y un carruaje acompañaron parte del recorrido desde el lugar donde permanecían los restos de Morazán. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, el gobierno salvadoreño no informó sobre el procedimiento técnico que utilizó para retirar y trasladar los restos ni qué especialistas participaron en su conservación. Tras abrir al público el mausoleo, Nayib Bukele escribió en sus redes: "Francisco Morazán nació hondureño, pero vivió, luchó y murió como centroamericano. Sus restos fueron trasladados desde el Cementerio de los Ilustres hasta su nuevo mausoleo, donde la urna fue depositada solemnemente en la cripta que los custodiará para siempre. Finalmente, deposité un sable conmemorativo como ofrenda a quien consagró su vida al sueño de una Centroamérica unida".