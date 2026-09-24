Orden de Bukele: Así fue el traslado de los restos de Francisco Morazán a un mausoleo

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ordenó trasladar los restos del prócer hondureño Francisco Morazán a un mausoleo en San Salvador. Su gobierno publicó imágenes de cómo se dio el traslado del paladín.
Los restos de Francisco Morazán habían permanecido en un cementerio llamado Los Ilustres en San Salvador. Los restos del prócer hondureño ahora estarán a un costado del Palacio Nacional en San Salvador, dentro del nuevo Jardín Centroamérica.
El traslado de los restos de Francisco Morazán fue efectuado por parte de los miembros de la Fuerza Armada, ellos se encargaron de la colocación del féretro en el nuevo recinto.
El traslado contó con militares vestidos de gala, mientras antorchas y un carruaje acompañaron parte del recorrido desde el lugar donde permanecían los restos de Morazán.
Eso sí, el gobierno de Nayib Bukele no ha informado sobre el procedimiento técnico que utilizó para retirar y trasladar los restos ni qué especialistas participaron en su conservación.
El nuevo mausoleo permitirá visitas del público a partir de las 7:00 p. m. de este jueves 24 de septiembre. El lugar se ubica en el centro histórico de San Salvador junto al Palacio Nacional.
En su testamento, Francisco Morazán pidió ser enterrado en El Salvador como muestra de gratitud hacia ese pueblo que le fue fiel. El prócer nacional fue fusilado en Costa Rica el 15 de septiembre de 1842.
La decisión de Nayib Bukele generó muchos comentarios. El expresidente Manuel Zelaya dijo: "Acierta Nayib Bukele al construir un mausoleo para el héroe Centroamericano Francisco Morazán Quezada en San Salvador. Honrarlo es recordar que la unión centroamericana fue un proyecto de Identidad Soberanía, Libertad y futuro compartido. Que este lugar como lo expresó el escritor Álvaro Contreras, acerque su legado a las nuevas generaciones".
El nuevo mausoleo fue construido dentro del Jardín Centroamérica, un espacio ubicado junto al Palacio Nacional y relacionado con la fachada del antiguo hotel El Palacio. Una vez dentro del recinto, el féretro fue colocado en el área central del mausoleo.
Bukele mostró una espada, aunque según registros, la espada original que usó el general Francisco Morazán en sus batallas se encuentra en Managua, Nicaragua, en posesión del empresario y descendiente Piero Coen.