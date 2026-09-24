Orden de Bukele: Así fue el traslado de los restos de Francisco Morazán a un mausoleo

La decisión de Nayib Bukele generó muchos comentarios. El expresidente Manuel Zelaya dijo: "Acierta Nayib Bukele al construir un mausoleo para el héroe Centroamericano Francisco Morazán Quezada en San Salvador. Honrarlo es recordar que la unión centroamericana fue un proyecto de Identidad Soberanía, Libertad y futuro compartido. Que este lugar como lo expresó el escritor Álvaro Contreras, acerque su legado a las nuevas generaciones".