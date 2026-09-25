Fallece el doctor Mario Javier García, exdirector de Medicina Forense de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El médico y abogado, Mario Javier García Martínez, exdirector de la Dirección General de Medicina Forense del Ministerio Público, falleció la noche de este jueves 24 de septiembre en un centro asistencial privado de Tegucigalpa tras sufrir un infarto. García Martínez estuvo al frente de la Dirección General de Medicina Forense y también se desempeñó como coordinador del Posgrado de Medicina Legal y Forense de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), además de ejercer como docente universitario. La noticia causó pesar entre colegas y profesionales vinculados con las ciencias forenses en Honduras, debido a la trayectoria de García Martínez en el ámbito médico, legal y académico.

Trayectoria de Mario Javier García

El profesional fue juramentado como director general de Medicina Forense el 19 de agosto de 2024, durante una ceremonia presidida por el entonces fiscal general de la República, Johel Zelaya.

García Martínez permaneció en el cargo hasta mayo de 2026, periodo durante el cual estuvo al frente de la institución encargada de realizar evaluaciones médico-legales y aportar elementos científicos a las investigaciones judiciales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además de su experiencia en la función pública, el doctor participó en diferentes actividades académicas y de formación profesional. Entre sus funciones destaca su participación como miembro del Comité de Ética del Colegio Médico de Honduras y su labor como coordinador del Posgrado de Medicina Legal y Forense de la UNAH.

En cuanto a su preparación académica, García Martínez contaba con una maestría en Bioética de la Universidad Europea del Atlántico y diplomados en Derecho Penal, Criminalística, Salud y Seguridad Ocupacional e Investigación Científica.

Condolencias