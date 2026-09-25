MP pide más presupuesto y fiscales para enfrentar los retos de seguridad en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El fiscal general del Ministerio Público (MP), Pablo Emilio Reyes Theodore, declaró que se ocupan al menos 900 fiscales para afrontar las necesidades del pueblo hondureño y contar con un presupuesto de 2,900 millones de lempiras para hacerle frente a los desafíos en seguridad.

Reyes explicó que el MP cuenta con aproximadamente 796 fiscales, pero considera necesario elevar esa cifra hasta cerca de 900 para atender las necesidades de la población hondureña y responder a la creciente demanda en materia de persecución penal.

"Hoy contamos aproximadamente con 796 fiscales. Ocupamos el doble o el triple de fiscales para hacer frente a esta delincuencia, estamos hablando, más o menos; de unos 900”, detalló Reyes.