Acumulados de hasta 60 milímetros: Fuertes lluvias para estos departamentos este viernes

En Islas de la Bahía se pronostica clima seco, con temperaturas máximas de 30 grados. La Paz también tendrá condiciones secas, con máximas de 30 grados, mientras que en Atlántida no se esperan lluvias y las temperaturas oscilarán entre los 26 y 28 grados. En Colón igualmente prevalecerá el tiempo seco, con máximas de 30 y mínimas de 24 grados.