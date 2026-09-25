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Acumulados de hasta 60 milímetros: Fuertes lluvias para estos departamentos este viernes

Las lluvias serán menores en comparación con días anteriores, pero algunos departamentos todavía registrarán precipitaciones, actividad eléctrica y acumulados de hasta 60 milímetros

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 06:48
Acumulados de hasta 60 milímetros: Fuertes lluvias para estos departamentos este viernes
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La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este viernes prevalecerán las condiciones secas sobre la mayor parte del territorio nacional.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
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Sin embargo, durante la tarde, la brisa proveniente del océano Pacífico generará lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, acompañados de actividad eléctrica aislada, principalmente sobre sectores del occidente y sur de Honduras.

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De acuerdo con el pronóstico, algunos departamentos registrarán acumulados de hasta 60 milímetros, aunque las precipitaciones serán menores en comparación con días anteriores, debido a que en buena parte del territorio predominará el tiempo seco.

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En Lempira se esperan lluvias y actividad eléctrica, con temperaturas máximas de 28 grados Celsius y mínimas de 20 grados. Los acumulados podrían alcanzar los 60 milímetros. En Ocotepeque también se pronostican precipitaciones, con máximas de 28 y mínimas de 20 grados, además de acumulados de hasta 60 milímetros.

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Para Intibucá se esperan lluvias, con temperaturas máximas de 24 grados y mínimas de 16 grados. Los acumulados podrían llegar a los 30 milímetros. En Copán también se pronostican precipitaciones, con máximas de 28 y mínimas de 20 grados y acumulados de hasta 30 milímetros.

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En Comayagua se esperan lluvias, con una temperatura máxima de 32 grados y mínima de 22 grados. Mientras que en Santa Bárbara se prevén precipitaciones con acumulados de hasta 10 milímetros. En Cortés, las temperaturas alcanzarán los 32 grados como máximo y los 24 como mínimo, con acumulados de alrededor de 5 milímetros.

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En Choluteca también se esperan lluvias, con acumulados de hasta 10 milímetros. El departamento registrará temperaturas máximas de 36 grados y mínimas de 24 grados, por lo que será una de las zonas más cálidas durante la jornada.

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Por su parte, Olancho tendrá condiciones secas, con temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 22. También se pronostica tiempo seco en Valle, donde las temperaturas oscilarán entre los 24 y 36 grados; y en Yoro, con máximas de 30 y mínimas de 20 grados.

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El Paraíso, Francisco Morazán y Gracias a Dios también tendrán condiciones secas. En El Paraíso se esperan temperaturas máximas de 28 y mínimas de 20 grados; en Francisco Morazán, máximas de 28 y mínimas de 20; mientras que en Gracias a Dios las temperaturas alcanzarán los 30 grados como máximo y descenderán hasta los 26 grados.

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En Islas de la Bahía se pronostica clima seco, con temperaturas máximas de 30 grados. La Paz también tendrá condiciones secas, con máximas de 30 grados, mientras que en Atlántida no se esperan lluvias y las temperaturas oscilarán entre los 26 y 28 grados. En Colón igualmente prevalecerá el tiempo seco, con máximas de 30 y mínimas de 24 grados.

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