Declaran culpables a cinco exagentes de la Dipampco por secuestro en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.- Cinco agentes de la extinta Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) fueron declarados culpables por los delitos de secuestro agravado y otras agresiones sexuales en perjuicio de una mujer. Los hechos se registraron en febrero de 2024 en San Pedro Sula, Cortés, y los sentenciados son: Lester Nahún Uclés Andino, Osmín Orellana Paz, Dilmer Steven Fúnez Espinoza, Andy José Pérez Zelaya y Enrry Michael Cárcamo Molina. De manera unánime, la Sala I del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción emitió el fallo este jueves tras el juicio oral y público.

De acuerdo con los hechos, los agentes simularon un operativo en la residencial Santa Mónica, en San Pedro Sula, privando de la libertad a una fémina y trasladándola en un vehículo tipo bus asignado a la Dipampco.

Así operaron

Durante el secuestro, los exagentes se comunicaron con el padre de la víctima para exigirle 100,000 lempiras en efectivo a cambio de su liberación. En el juicio se presentó una prueba demostrando que fueron entregados 60,000 lempiras a los ahora culpables. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según lo establecido por el tribunal, los exagentes obligaron a la mujer a quitarse la ropa y le ordenaron tocarse sus partes íntimas, hechos por los cuales también fueron encontrados culpables del delito de otras agresiones sexuales. El caso se registró el 21 de febrero del 2024 y en abril, los cinco hombres fueron capturados, estando en prisión preventiva desde ese momento.

Las investigaciones precisaron que este no era el único caso. En aquel momento, la investigación señalaba que presuntamente contactaban a sus víctimas haciéndose pasar por conocidos, para después trasladarlas en vehículos de la Dipampco por diferentes calles de San Pedro Sula mientras exigían dinero por su liberación.