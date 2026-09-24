Dólar en Honduras: precio de compra y venta para este viernes 25 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar registra un incremento este viernes 25 de septiembre de 2026, de acuerdo con el tipo de cambio reportado por el Banco Central de Honduras (BCH). La tasa de compra se ubica en L26.8931, mientras que la tasa de venta alcanza L27.0276 por cada dólar. En comparación con el jueves 24 de septiembre, cuando la compra se situó en L26.8842 y la venta en L27.0186, ambas cotizaciones aumentaron L0.0089.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

La tasa de compra representa el valor de referencia al que se adquieren dólares, mientras que la tasa de venta corresponde al precio de la divisa cuando es ofrecida a quienes necesitan realizar operaciones en moneda extranjera. La diferencia entre ambas tasas establece los valores de referencia para las operaciones de compra y venta de dólares en el mercado cambiario hondureño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La evolución del dólar durante la semana