Dólar en Honduras: precio de compra y venta para este viernes 25 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar registra un incremento este viernes 25 de septiembre de 2026, de acuerdo con el tipo de cambio reportado por el Banco Central de Honduras (BCH).
La tasa de compra se ubica en L26.8931, mientras que la tasa de venta alcanza L27.0276 por cada dólar.
En comparación con el jueves 24 de septiembre, cuando la compra se situó en L26.8842 y la venta en L27.0186, ambas cotizaciones aumentaron L0.0089.
¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?
La tasa de compra representa el valor de referencia al que se adquieren dólares, mientras que la tasa de venta corresponde al precio de la divisa cuando es ofrecida a quienes necesitan realizar operaciones en moneda extranjera.
La diferencia entre ambas tasas establece los valores de referencia para las operaciones de compra y venta de dólares en el mercado cambiario hondureño.
La evolución del dólar durante la semana
Durante los días hábiles de esta semana con datos disponibles, el tipo de cambio ha presentado variaciones.
El lunes 21 de septiembre, la compra se ubicó en L26.8904 y la venta en L27.0249. El martes descendieron a L26.8862 y L27.0206, respectivamente.
El miércoles, las tasas bajaron nuevamente a L26.8808 para la compra y L27.0152 para la venta. El jueves registraron un leve repunte y alcanzaron L26.8842 y L27.0186.
Para este viernes, las tasas suben L0.0089 frente al jueves, hasta L26.8931 en compra y L27.0276 en venta. Con estos datos, la compra acumula un aumento de L0.0027 respecto al lunes, mientras la venta aumenta L0.0027.