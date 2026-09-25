Expertos proyectan que la inflación de Honduras superará 6% al cierre de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La tasa de inflación que Honduras reportó en la presente década arroja resultados interesantes: en 2022 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) rozó 10%, pero en 2024 fue menor al 4%.

Para 2026, el Banco Central de Honduras (BCH), en el Programa Monetario, ubicó la meta en 4%, con una ponderación de 1% por arriba (5%) y 1% por debajo (3%).

Sus autoridades apuestan a cerrar el año con una tasa de 5%, lo que cada mes se aleja. Los resultados a agosto pasado son preocupantes: 0.79% la variación mensual, 4.78% la acumulada y 6.20% la interanual.

Esos datos obligaron al directorio del BCH a aprobar un ajuste de 25 puntos básicos a la Tasa de Política Monetaria (TPM) al pasar de 5.75% a 6%. Los resultados de septiembre no serán halagadores por las constantes alzas a los combustibles y alimentos.

Proyecciones

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Estudiosos de la economía consideran que el alza a la TPM no es suficiente para aminorar las presiones inflacionarias y, por ende, pronostican que el IPC superará el 6% al cierre de 2026, siendo la segunda tasa más alta en esta década.

Manuel Bautista, expresidente del BCH, sostiene que “la inflación a finales de 2026 se puede situar en alrededor de 6%”.

Considera que aminorar las presiones inflacionarias se pueden utilizar las Operaciones de Mercado Abierto (OMA), pero la mejor acción para contrarrestar la inflación es aumentar los niveles de la producción, que debería ser una política del gobierno central.

Amparo Canales, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), manifiesta que justificar el alza de la TPM, únicamente por su carácter preventivo, resulta insuficiente frente a un choque externo, cuya causa, la tasa de interés, no puede corregir.

Añade que se necesita es una coordinación efectiva entre la política monetaria y la política fiscal, que muestre acciones concretas para fortalecer la producción nacional.

Dice que es indispensable replantear el presupuesto 2026 en el último trimestre con el propósito de orientar recursos hacia sectores estratégicos como la agricultura, energía renovable, innovación tecnológica y logística, de manera que se robustezca la capacidad de oferta de la economía.

Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), sostiene que el incremento a la TPM es una medida positiva para aminorar la inflación, sin embargo, se necesitan medidas fiscales para frenar la espiral inflacionaria.

Indica que hay factores como precios de los combustibles, sobre todo el diésel, que amenazan la meta de inflación. El galón del diésel superó está semana la barrera de 150 lempiras en la capital de la República, mientras que la gasolina superior se cotiza arriba de L148, valores históricos en el rubro de comercialización de carburantes en el país.

Mossi revela que los resultados de sus alumnos de la Universidad Católica apuntan a una tasa de inflación de 6.3% para 2026.

El Índice de Precios al Consumidor de 2025 cerró en 4.98%, lo que se explica por los subsidios a los combustibles y a la energía. De no haberse aplicado esas medidas, la inflación hubiese cerrado en 5.61%, según el IPC del BCH.