Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer muerta y al menos ocho personas heridas de gravedad dejó este domingo -29 de noviembre- un accidente de tránsito protagonizado por un taxi que atropelló a varios peatones en la zona de los mercados de Comayagüela. Hasta e momento ninguna de las víctimas ha sido identificada. El percance se registró a la altura del mercado Colón, cuando el vehículo comenzó a desplazarse a gran velocidad desde las inmediaciones de la antigua iglesia San Miguel, en dirección al edificio de la Secretaría de Educación.

En el trayecto, el automotor arrolló a varias personas que se encontraban comprando en el sector y finalmente terminó estrellado contra un puesto de madera, donde quedó detenido tras llevarse de encuentro a los peatones. Una mujer que resultó gravemente golpeada al ser atropellada, murió minutos después del accidente. Su cuerpo quedó tendido en el lugar y fue cubierto con plásticos por locatarios mientras se esperaba la intervención de las autoridades. Mientras que los heridos fueron trasladados de urgencia hacia el Hospital Escuela.

El conductor fue retenido por comerciantes y peatones que presenciaron el accidente, quienes lo amarraron para evitar que escapara y posteriormente entregarlo a las autoridades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse