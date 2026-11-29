Tegucigalpa, Honduras.-La circulación vehicular en la salida al sur de Tegucigalpa a partir de este domingo 29 de noviembre tendrá cambios con la habilitación permanente de un tercer carril reversible, que permitirá modificar el sentido de tránsito según los horarios de mayor demanda y facilitar el ingreso y la salida de la capital. El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, explicó que la medida busca beneficiar a más de 300,000 capitalinos que residen en la zona sur de la ciudad, donde se registra una circulación superior a los 17,000 vehículos durante las horas pico. "Estos actualmente entran en un carril y salen en otro carril. Hoy ese semáforo va a tener una flechita en verde y le va a decir que usted en el carril del centro puede ser utilizado para ingresar a la capital", detalló el funcionario.

De esta manera, durante las horas de la mañana, el carril central estará habilitado para los conductores que se dirijan hacia Tegucigalpa. La señalización mostrará una flecha verde para indicar que pueden circular por ese espacio. Sin embargo, por la tarde, el sentido cambiará para permitir la salida de vehículos hacia la zona sur. "Ese semáforo va a cambiar y le va a decir una cruz roja, ya no puede ingresar a la capital y la flechita va a estar del otro lado, diciéndole que ya puede utilizarlo para salir de la capital", explicó Ehrler. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El ministro también advirtió que la implementación no será inmediata y pidió precaución durante el proceso de adaptación. "Todo cambio genera un tipo de resistencia a la transición y tenemos que ser muy cuidadosos para evitar accidentes y la mala operación del carril", manifestó. Por su parte, Marco Tulio Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, aclaró que los dos carriles externos conservarán su circulación habitual y que únicamente cambiará de sentido el espacio ubicado en el centro de la vía.

"Quiero hacer hincapié que mucha gente me pregunta que no entiendo cómo va a funcionar. Véanlo de la manera más sencilla. Los carriles externos siempre van a tener su misma vía de entrada y salida. El único que cambia es el carril central", explicó Carrasco. El funcionario agregó que los conductores podrán identificar el sentido habilitado mediante señalización vertical elevada, que contará con flechas y cruces para indicar si pueden ingresar o salir de la capital por el carril central. En cuanto a los horarios, Carrasco señaló que inicialmente serán administrados por las autoridades municipales, que mantendrán equipos permanentes en la zona para orientar a los conductores durante la etapa de adaptación. Posteriormente, la intención es que el sistema funcione de manera automática. "Vamos a tener equipos permanentes en la zona que vamos a estar en esa etapa pedagógica, pero eventualmente, para que sea un proyecto sostenible, va a ser automático como en muchas partes del mundo", afirmó.