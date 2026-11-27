Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes del sector 3 de la aldea Las Casitas, en Tegucigalpa, ya cuentan con una calle pavimentada que conecta con el bulevar de Los Hidalgos y permite acceder al anillo periférico. La vía quedó habilitada después de los trabajos de reconstrucción con concreto hidráulico que ejecutó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). La intervención abarcó un tramo de entre 90 y 100 metros lineales. La obra responde a una solicitud que los vecinos de la zona habían planteado durante varios años. Los trabajos comenzaron el pasado 3 de noviembre, bajo la coordinación de la Dirección de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana.

Para la reconstrucción se utilizó concreto hidráulico de alta resistencia R650, que según explicó José Miguel Sierra, director de esa dependencia municipal, este material permite agilizar el proceso constructivo y reducir el tiempo necesario para habilitar la circulación vehicular. La intervención se concentró en una calle que sirve de conexión entre el sector 3 de Las Casitas y el bulevar de Los Hidalgos. Desde ese punto, los conductores pueden incorporarse al anillo periférico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, los trabajos no se limitaron a ese tramo. La municipalidad también coordinó con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para intervenir otras vías del sector. La distribución de las obras permitió que cada institución asumiera diferentes puntos de la zona. La AMDC tuvo a su cargo la pavimentación de la calle principal.