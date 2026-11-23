Tegucigalpa, Honduras.- La pavimentación de la carretera que conduce hacia la aldea Mateo registra avances en los trabajos de preparación del terreno, con aproximadamente el 90% de la terracería ejecutada, informó Quintín González, supervisor del proyecto.

Las labores se concentran en la colocación de subbase y base, además de la estabilización de los sectores donde la presencia de agua ha complicado el desarrollo de la obra y para garantizar la resistencia de la carretera, los trabajadores utilizan geomallas en los tramos más inestables.

“Vamos a colocar geomalla en todo el ancho de la calle, debido a que esta es una zona con abundante agua. Usted pudo observar al inicio del proyecto que ya tenemos un tramo imprimado, donde también fue colocada esta geomalla”, explicó González.

El supervisor detalló que en uno de los sectores intervenidos ya se colocaron 23 centímetros de subbase y 25 centímetros de base, antes de aplicar la imprimación como parte de la preparación para el pavimento.

Actualmente, las cuadrillas trabajan en diferentes puntos de la carretera, donde algunos tramos ya cuentan con la base colocada, mientras otros están siendo afinados para continuar con el proceso de imprimación.

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“Nuestra intención es reparar este sector lo más pronto posible, colocar la base y lograr tener al menos un kilómetro pavimentado con doble tratamiento durante esta semana”, manifestó el encargado de supervisar los trabajos.

González indicó que todavía falta realizar labores de terracería en un tramo y continuar con la estabilización del terreno, mediante el mismo procedimiento que se aplica en las zonas donde se ha identificado mayor humedad.