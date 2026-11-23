Tegucigalpa, Honduras.- La pavimentación de la carretera que conduce hacia la aldea Mateo registra avances en los trabajos de preparación del terreno, con aproximadamente el 90% de la terracería ejecutada, informó Quintín González, supervisor del proyecto.
Las labores se concentran en la colocación de subbase y base, además de la estabilización de los sectores donde la presencia de agua ha complicado el desarrollo de la obra y para garantizar la resistencia de la carretera, los trabajadores utilizan geomallas en los tramos más inestables.
“Vamos a colocar geomalla en todo el ancho de la calle, debido a que esta es una zona con abundante agua. Usted pudo observar al inicio del proyecto que ya tenemos un tramo imprimado, donde también fue colocada esta geomalla”, explicó González.
El supervisor detalló que en uno de los sectores intervenidos ya se colocaron 23 centímetros de subbase y 25 centímetros de base, antes de aplicar la imprimación como parte de la preparación para el pavimento.
Actualmente, las cuadrillas trabajan en diferentes puntos de la carretera, donde algunos tramos ya cuentan con la base colocada, mientras otros están siendo afinados para continuar con el proceso de imprimación.
“Nuestra intención es reparar este sector lo más pronto posible, colocar la base y lograr tener al menos un kilómetro pavimentado con doble tratamiento durante esta semana”, manifestó el encargado de supervisar los trabajos.
González indicó que todavía falta realizar labores de terracería en un tramo y continuar con la estabilización del terreno, mediante el mismo procedimiento que se aplica en las zonas donde se ha identificado mayor humedad.
La presencia de agua constituye uno de los principales obstáculos para avanzar con mayor rapidez en la carretera, debido a que existen sectores con terrenos inestables que requieren un tratamiento especial antes de colocar la superficie de rodadura.
“Eso nos ha complicado el avance, porque esta es una zona donde hay mucha agua. Usted puede observar la cantidad de pozos que existen en el sector”, expresó el supervisor.
A las condiciones del terreno se suma el tránsito constante de vehículos pesados, principalmente camiones cisterna que transportan agua y circulan diariamente por esta vía, lo que incrementa el desgaste de la superficie.
Por esa razón, el proyecto contempla una estructura reforzada que permita soportar las cargas vehiculares y evitar que la carretera presente daños prematuros después de finalizar los trabajos de pavimentación.
“Hay que explicarle a la población que esta carretera tendrá una estructura que ni siquiera el anillo periférico tiene. Estamos utilizando una tecnología de las mejores que existen para estabilizar carreteras”, aseguró González.
En cuanto al porcentaje de ejecución, el entrevistado explicó que los trabajos que quedan debajo de la superficie representan una parte importante del proyecto, aunque muchas veces no son visibles para los conductores que transitan por el sector.
Detalló que aproximadamente el 90% de toda la terracería necesaria ya fue ejecutada y que todavía falta estabilizar algunos puntos, aunque la mayor parte del terreno cuenta con el tratamiento correspondiente.
“Al usuario de la carretera le interesa ver el pavimento terminado, pero la mayor parte del trabajo está debajo de esa superficie. Es una labor minuciosa que muchas veces no se observa a simple vista”, señaló el supervisor.
González reiteró que la circulación de los camiones cisterna representa un desafío para la durabilidad de la vía, por lo que considera indispensable construir una base resistente que soporte el peso de estas unidades.
“Si no construimos una estructura con esta calidad, la carretera no duraría mucho tiempo. Con estos trabajos quedará preparada para que, en el futuro, se pueda colocar una carpeta asfáltica o una losa de concreto sin ningún problema”, concluyó.
Las obras de pavimentación de la carretera que conduce hacia la aldea Mateo, en el tramo comprendido entre Las Tapias y Mateo, comenzaron en mayo de 2026 bajo la responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
El proyecto contempla la intervención de aproximadamente 4.35 kilómetros de vía, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación en este sector del Distrito Central.
La ejecución de los trabajos representa una inversión de 29,484,542.12 lempiras, destinada a la construcción de una estructura vial que permita mejorar la conectividad y facilitar el tránsito de los habitantes y conductores que utilizan esta carretera.