Tercer carril hacia Valle de Ángeles avanza con excavaciones y estabilización del terreno

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos de excavación y preparación del terreno para la construcción del tercer carril de la carretera que conecta Tegucigalpa con Valle de Ángeles, continuaron durante octubre y primeros días de noviembre, según el informe mensual de supervisión del proyecto.

Las actividades se concentraron en la excavación de material para alcanzar el nivel de subrasante, una de las etapas necesarias para preparar el terreno antes de colocar las capas que conformarán la nueva estructura de pavimento.

De acuerdo con el documento, también se avanzó en el corte de la carpeta asfáltica existente y en la mezcla de cal con material del sitio para estabilizar la subrasante, procedimiento que busca mejorar las condiciones del suelo donde se construirá la vía.

Como parte del control de calidad, la supervisión realizó ensayos de densidad en los tramos que ya fueron sometidos al proceso de estabilización. Los resultados de las pruebas de compactación reportados durante el período fueron satisfactorios.

El informe detalla que uno de los sectores intervenidos comprende las estaciones, donde se incorporó cal en un espesor de 15 centímetros para estabilizar el terreno y posteriormente se realizaron trabajos de afinamiento de la subrasante.

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Asimismo, el contratista ejecutó el corte de la carpeta asfáltica hasta la estación y continuó con las labores de excavación para alcanzar los niveles establecidos en el diseño de la obra.

En otro sector, entre las estaciones, se desarrollaron trabajos de escarificación del material de subbase previamente colocado, con el propósito de realizar posteriormente su afinamiento.

El material extraído durante las excavaciones fue trasladado al plantel del contratista, ubicado en la estación, según la información proporcionada por la empresa supervisora.