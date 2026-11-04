Perseguidos sin orden de captura: cambios que entraron en vigor contra terroristas tras nueva ley

Tegucigalpa, Honduras.- Los cabecillas y miembros de grupos terroristas serán sometidos a medidas más duras y severas, confirmó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, luego de que el pasado martes 3 de noviembre entrara en vigor la Ley Especial contra Terroristas. ¿Qué cambios establece la nueva ley? ¿Cómo serán castigados los miembros de la Pandilla 18, la MS-13 y el Cartel del Diablo? Son varias las disposiciones y transformaciones que deberán aplicarse, incluso dentro de los centros penitenciarios. Tomás Zambrano explicó algunos de los cambios contemplados en las disposiciones aprobadas y destacó que estas buscan fortalecer las capacidades de las instituciones responsables de combatir las estructuras criminales.

Sin contemplaciones

Entre las medidas más severas figura la reducción del tiempo destinado a la recreación de los privados de libertad identificados como integrantes de estructuras terroristas. Según el presidente del Congreso Nacional, estos solo tendrán derecho a una hora de exposición al sol, mientras que las 23 horas restantes permanecerán en sus celdas. Además, la reforma amplía de 24 a 48 horas el plazo para presentar requerimientos fiscales en los casos comprendidos en sus disposiciones. También incorpora nuevas disposiciones para realizar allanamientos sin una orden judicial previa, bajo determinados supuestos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Otro de los aspectos contemplados es el uso de tatuajes alusivos a maras y pandillas como medios de prueba. De acuerdo con lo informado, los diseños con simbología relacionada con estas estructuras serán analizados por peritos. Asimismo, se contempla un aumento de las penas de hasta 40 años de prisión y cadena perpetua para determinados casos, entre ellos los relacionados con cabecillas y personas que utilicen a menores de edad en actividades delictivas. Zambrano aseguró que continuará proporcionando herramientas legales a las instituciones responsables de la seguridad y la justicia. Además, señaló que la aplicación de las nuevas disposiciones deberá traducirse en resultados dentro del marco de la ley.

Seguridad jurídica

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, destacó que la publicación de las reformas representa la incorporación de nuevas disposiciones al marco jurídico nacional, cuya aplicación corresponde a los órganos jurisdiccionales, conforme a sus atribuciones. “Una vez siendo la ley positiva y vigente, no quedará más que aplicarla”, expresó Vallecillo. El fiscal general, Pablo Emilio Reyes, manifestó que las reformas fortalecen el marco jurídico hondureño para hacer frente a la criminalidad organizada, las maras y las pandillas. La comparecencia reunió a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como del Ministerio Público y de las instituciones de seguridad y defensa. Los integrantes del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) comparecieron en Casa Presidencial para informar sobre los alcances de las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, publicadas en el diario oficial La Gaceta. En representación del presidente de la República, Nasry Asfura, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, destacó la coordinación entre las instituciones del Estado y el compromiso de fortalecer las condiciones de seguridad. La ley entró en vigor el pasado martes 3 de noviembre, tras su publicación en el diario oficial La Gaceta. Con ello, las instituciones de seguridad cuentan con nuevas disposiciones legales para combatir las estructuras criminales, mientras comienzan a aplicarse medidas más estrictas en los centros penitenciarios.

Fuertes operativos

Este miércoles, las autoridades dieron inicio a fuertes operativos en diferentes puntos de Honduras, centrando sus esfuerzos en la captura de integrantes de estructuras terroristas. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad declaró a la Pandilla 18, la MS-13 y el Cartel del Diablo como estructuras terroristas.