Trump advierte que un juicio político en su contra "destruiría" al Partido Demócrata

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que no cree que la nueva mayoría demócrata en el Congreso impulse un juicio político ('impeachment') en su contra porque, opinó, esto "destruiría" al Partido Demócrata. "Creo que destruiría al Partido Demócrata si lo hicieran. Porque, ¿un juicio político sin motivo? ¿Por qué? ¿Por tener un país exitoso? Nuestro país tiene ahora más éxito que en cualquier otro momento de su historia", declaró ante las preguntas de la prensa en la Casa Blanca.

Las expectativas frente a un posible juicio político al mandatario se elevaron después de que los demócratas arrebataran a los republicanos las dos cámaras del Congreso en una aplastante victoria que les reportó importantes ganancias incluso en estados considerados bastiones del partido de Trump. Hakeem Jeffries, el líder demócrata en la Cámara de Representantes que resuena como probable presidente del hemiciclo cuando la nueva mayoría asuma en enero próximo, se ha negado hasta ahora a comprometerse a impulsar un nuevo proceso contra el presidente.