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Trump advierte que un juicio político en su contra "destruiría" al Partido Demócrata

Según Trump impulsar un nuevo juicio político en su contra sería perjudicial para los demócratas, luego de que el partido obtuviera la mayoría en ambas cámaras del Congreso

  • Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 14:59
Trump advierte que un juicio político en su contra destruiría al Partido Demócrata

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre la posibilidad de enfrentar un tercer juicio político.

Foto: Agencia EFE

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que no cree que la nueva mayoría demócrata en el Congreso impulse un juicio político ('impeachment') en su contra porque, opinó, esto "destruiría" al Partido Demócrata.

"Creo que destruiría al Partido Demócrata si lo hicieran. Porque, ¿un juicio político sin motivo? ¿Por qué? ¿Por tener un país exitoso? Nuestro país tiene ahora más éxito que en cualquier otro momento de su historia", declaró ante las preguntas de la prensa en la Casa Blanca.

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Las expectativas frente a un posible juicio político al mandatario se elevaron después de que los demócratas arrebataran a los republicanos las dos cámaras del Congreso en una aplastante victoria que les reportó importantes ganancias incluso en estados considerados bastiones del partido de Trump.

Hakeem Jeffries, el líder demócrata en la Cámara de Representantes que resuena como probable presidente del hemiciclo cuando la nueva mayoría asuma en enero próximo, se ha negado hasta ahora a comprometerse a impulsar un nuevo proceso contra el presidente.

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En abril pasado dijo a la cadena Fox News que no era una prioridad inmediata y luego en septiembre afirmó a ABC News que los demócratas "no han descartado nada, pero tampoco han dado nada por sentado".

La Cámara Baja demócrata aprobó dos acusaciones de juicio político contra el presidente republicano en su primer mandato (2017-2021), esfuerzos que luego no prosperaron en el Senado.

Jeffries, que podría convertirse en el primer afroamericano en asumir el liderazgo de la Cámara de Representantes, formó parte del equipo de legisladores que defendió ante la Cámara Alta los argumentos del primer juicio político al mandatario en 2020.

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Redacción web
Agencia EFE

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