Kilvett Bertrand no culpó a Manuel Zelaya por una eventual derrota de Trump en las elecciones de medio término

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una imagen que atribuye al diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, una supuesta declaración en la que responsabiliza al expresidente hondureño Manuel Zelaya Rosales y a sus colectivos por una eventual derrota del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026.
Sin embargo, no se encontraron registros públicos que respalden que Bertrand haya pronunciado esa declaración. Las búsquedas de la frase en internet y en medios de comunicación no permitieron identificar entrevistas, videos o publicaciones oficiales que documenten las palabras atribuidas al congresista.
Además, el parlamentario confirmó a EH Verifica que no expresó tales palabras.
“Si Trump pierde las elecciones de medio término, será culpa de Manuel Zelaya Rosales y sus violentos colectivos”, dice el texto superpuesto en una publicación de TikTok, compartida decenas de veces desde el 3 de noviembre de 2026.
El martes 3 de noviembre de 2026, Estados Unidos celebró elecciones de medio término para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 puestos del Senado. Los comicios también incluyeron elecciones para gobernadores y otros cargos estatales y locales.
Estas elecciones se realizan cada dos años y reciben el nombre de medio término cuando coinciden con la mitad del mandato presidencial. Sus resultados determinan la composición del Congreso estadounidense durante los siguientes dos años.
Aunque Donald Trump no figuraba como candidato en las papeletas electorales de 2026, los resultados de los comicios tienen consecuencias para su administración, debido a que el Congreso participa en la aprobación de leyes, presupuestos y otras decisiones del Gobierno federal.
De acuerdo con los resultados y proyecciones difundidos el 4 de noviembre por medios internacionales, el Partido Demócrata consiguió el control de ambas cámaras del Congreso, que hasta entonces estaban bajo mayoría republicana.
Cita falsa
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Kilvett Bertrand + Donald Trump + culpable + Manuel Zelaya + elecciones de medio término + Estados Unidos” no arrojó resultados en fuentes oficiales ni en medios de comunicación que confirmen la supuesta declaración difundida en redes sociales.
También se realizaron rastreos en otros buscadores, sin identificar publicaciones periodísticas o registros verificables que documenten esas palabras.
La revisión de resultados disponibles en medios de comunicación hondureños tampoco permitió localizar entrevistas, conferencias de prensa o intervenciones públicas en las que Bertrand realizara esa afirmación.
Por otra parte, la imagen difundida no identifica a un medio de comunicación como fuente de la declaración ni incorpora elementos que permitan establecer dónde o cuándo se habría producido.
Del mismo modo, se revisaron las cuentas oficiales de Kilvett Bertrand en Facebook, X e Instagram, pero no localizó publicaciones, videos o intervenciones públicas en las que el diputado involucraba a Zelaya en los resultados de las elecciones de medio término.
En contacto con EH Verifica, Bertrand aseguró que no expresó esas palabras.
“Claro que no”, respondió el parlamentario.
Por lo tanto, es falso que el diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, culpó a Manuel Zelaya por una eventual derrota de Trump en las elecciones de medio término.