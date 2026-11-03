Es de IA el video de supuestos policías estadounidenses custodiando a votantes

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video que supuestamente muestra a policías estadounidenses vigilando a ciudadanos dentro de un centro electoral durante el proceso de votación en Estados Unidos, en el contexto de las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026.
Aparecen varios hombres vestidos con uniformes tácticos, chalecos y gorras, algunos con el rostro cubierto. Los presuntos agentes se aproximan a ciudadanos que utilizan máquinas electrónicas para emitir su sufragio y permanecen junto a ellos mientras realizan el procedimiento.
Sin embargo, se trata de un deepfake, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica.
“El Acto SAVE America exigiría la prueba de ciudadanía estadounidense para registrarse y una identificación con foto para votar en las elecciones federales. ¿Debería aprobarse? Y, por separado, ¿deberían los agentes de ICE estar presentes en los lugares de votación?”, dice la descripción de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 2 de noviembre de 2026.
Este martes 3 de noviembre de 2026, Estados Unidos celebra las elecciones de medio término, en las que millones de ciudadanos acuden a las urnas para elegir a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, 35 senadores y 36 gobernadores, además de otros funcionarios estatales y locales.
Estos comicios se realizan a mitad del mandato del presidente Donald Trump y determinarán la composición del Congreso estadounidense durante los próximos dos años.
Las elecciones se desarrollan en un contexto de debate sobre la economía, el costo de vida y las políticas migratorias impulsadas por la administración de Trump.
Aunque el mandatario no participa como candidato, los resultados definirán si el Partido Republicano mantiene el control de ambas cámaras del Congreso o si los demócratas consiguen una mayoría que les permita limitar algunas de sus iniciativas legislativas.
Según informó EL HERALDO, más de 57 millones de estadounidenses habían emitido su voto anticipadamente, ya sea de forma presencial o por correo, antes de la jornada electoral.
Asimismo, cerca de 250 millones de personas están habilitadas para votar, entre ellas unos 39 millones de ciudadanos hispanos, un sector del electorado con presencia importante en varios distritos competitivos.
Fabricado con IA
Una búsqueda inversa con Google Lens, realizada a partir de un fragmento del video viral, no arrojó resultados en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que respalden la autenticidad del contenido.
Durante el análisis visual, EH Verifica detectó varias inconsistencias características de imágenes generadas con inteligencia artificial (IA).
Al analizar la grabación, EH Verifica observó posibles inconsistencias visuales típicas de contenidos creados digitalmente.
En primer lugar, las supuestas cabinas de votación, hay letras y trazos irregulares que no forman palabras claramente legibles.
Asimismo, en los uniformes de los supuestos agentes policiales se observan inscripciones y distintivos poco definidos. En una de las escenas, un hombre que viste un chaleco con la palabra “Police” presenta otras identificaciones cuyo contenido no puede distinguirse con claridad.
También se observan movimientos antinaturales durante la interacción entre un uniformado y una mujer que utiliza una camiseta con el mensaje “Black Lives Matter”.
Del mismo modo, las gorras, los chalecos y las identificaciones contienen elementos pequeños cuya forma no se distingue y no presentan características de la indumentaria policial estadounidense.
EH Verifica examinó la secuencia mediante Hive Moderation, una herramienta especializada en la detección de contenido creado con inteligencia artificial (IA), que arrojó un 75% de probabilidad de que el video haya sido generado digitalmente. Además, el análisis estimó un 98.9% de probabilidad de que la voz utilizada en la grabación sea sintética.
En todo caso, en Estados Unidos existen disposiciones federales que restringen la intervención de fuerzas armadas y funcionarios públicos en los procesos electorales.
Entre ellas se encuentra la sección 592 del Título 18 del Código de Estados Unidos, que sanciona el despliegue de tropas o personas armadas bajo autoridad federal en lugares donde se celebran elecciones, salvo determinadas excepciones legales.
La normativa busca impedir la intervención militar en los comicios. Además, otras disposiciones federales y estatales prohíben la intimidación, las amenazas y la coacción contra las personas que ejercen su derecho al voto.
Por lo tanto, es de IA el video de supuestos policías estadounidenses vigilando a votantes en un centro electoral.