Es falsa la publicación atribuida a Trump que afirma que los republicanos ganaron antes del conteo de votos

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una captura de pantalla que atribuye al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una supuesta publicación en su red social Truth Social, en la que declara que los republicanos ganaron las elecciones de medio término de 2026 en los 50 estados, antes de que se efectuara el conteo de votos.
El supuesto mensaje, fechado el 26 de octubre, también afirma que el mandatario impugnaría cualquier victoria demócrata y que ya habría puesto sobre aviso a la Corte Suprema estadounidense.
Sin embargo, la publicación no aparece en la cuenta oficial de Trump y la imagen presenta una fotografía de perfil distinta a la que utiliza el presidente en su plataforma.
“Trump ya está declarando una VICTORIA REPUBLICANA TOTAL en las elecciones de medio término de 2026, ¡antes incluso de que se hayan contado los votos! Ahora dice que CUALQUIER victoria demócrata debe ser impugnada y está poniendo sobre aviso a la Corte Suprema. ¿En serio hemos llegado a esto en Estados Unidos?” dice la descripción de la publicación traducida al español compartida en Facebook, con miles de reacciones y cientos de compartidos desde el 2 de noviembre de 2026.
Este martes 3 de noviembre de 2026, los estadounidenses participan en las elecciones de medio término, que se realizan a la mitad del período presidencial.
En esta jornada están en disputa los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 puestos del Senado, además de elecciones para gobernaciones y otros cargos estatales. Estos comicios determinan qué partido tendrá la mayoría en cada cámara del Congreso durante los próximos dos años.
Aunque Donald Trump no busca la reelección en esta jornada, los resultados representan una evaluación política de los primeros dos años de su administración y pueden modificar el equilibrio de poder en el Congreso. La composición de ambas cámaras influye en la aprobación de leyes, presupuestos y otras iniciativas impulsadas por el gobierno federal.
Es una suplantación
EH Verifica revisó la cuenta oficial de Donald Trump en Truth Social, identificada como @realDonaldTrump, y no encontró una publicación con el contenido que aparece en la captura.
De igual manera, EH Verifica identificó otra inconsistencia, la cual se encuentra en la fotografía de perfil que aparece en la supuesta publicación.
Al comparar la captura que circula con la cuenta oficial de Donald Trump en Truth Social, se observa que la imagen utilizada no es la misma que aparece en el perfil auténtico del mandatario. Aunque ambas fotografías tienen elementos similares, presentan diferencias en su composición.
La búsqueda también fue corroborada por otros medios de verificación internacionales. Factchequeado, miembro de LatamChequea como lo es EH Verifica, revisó el perfil oficial del mandatario y el archivo Trump’s Truth, que recopila sus publicaciones en esa red social, sin encontrar registros del supuesto mensaje.
La captura muestra como fecha de publicación el 26 de octubre de 2026. Sin embargo, las elecciones de medio término en Estados Unidos estaban programadas para el 3 de noviembre, por lo que el supuesto mensaje fue fechado ocho días antes de la jornada electoral.
Además, el contenido afirma que Trump declaró ganadores a todos los candidatos republicanos, incluidos los aspirantes a cada uno de los escaños del Senado. No obstante, en estas elecciones no se renuevan todos los puestos del Senado, sino aproximadamente un tercio; para 2026 están en disputa 35 escaños de los 100 con los que se conforma.
Por su parte, los medios de verificación Full Fact y Lead Stories realizaron búsquedas similares y tampoco encontraron la declaración en la cuenta del presidente ni en los registros disponibles de sus publicaciones.
En conclusión, es falsa la publicación atribuida a Donald Trump en Truth Social que afirma que los republicanos ganaron las elecciones de medio término de 2026 antes del conteo de votos.