Es falsa la publicación atribuida a Trump que afirma que los republicanos ganaron antes del conteo de votos

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una captura de pantalla que atribuye al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una supuesta publicación en su red social Truth Social, en la que declara que los republicanos ganaron las elecciones de medio término de 2026 en los 50 estados, antes de que se efectuara el conteo de votos. El supuesto mensaje, fechado el 26 de octubre, también afirma que el mandatario impugnaría cualquier victoria demócrata y que ya habría puesto sobre aviso a la Corte Suprema estadounidense. Sin embargo, la publicación no aparece en la cuenta oficial de Trump y la imagen presenta una fotografía de perfil distinta a la que utiliza el presidente en su plataforma. “Trump ya está declarando una VICTORIA REPUBLICANA TOTAL en las elecciones de medio término de 2026, ¡antes incluso de que se hayan contado los votos! Ahora dice que CUALQUIER victoria demócrata debe ser impugnada y está poniendo sobre aviso a la Corte Suprema. ¿En serio hemos llegado a esto en Estados Unidos?” dice la descripción de la publicación traducida al español compartida en Facebook, con miles de reacciones y cientos de compartidos desde el 2 de noviembre de 2026.

Este martes 3 de noviembre de 2026, los estadounidenses participan en las elecciones de medio término, que se realizan a la mitad del período presidencial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En esta jornada están en disputa los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 puestos del Senado, además de elecciones para gobernaciones y otros cargos estatales. Estos comicios determinan qué partido tendrá la mayoría en cada cámara del Congreso durante los próximos dos años. Aunque Donald Trump no busca la reelección en esta jornada, los resultados representan una evaluación política de los primeros dos años de su administración y pueden modificar el equilibrio de poder en el Congreso. La composición de ambas cámaras influye en la aprobación de leyes, presupuestos y otras iniciativas impulsadas por el gobierno federal.

Es una suplantación

EH Verifica revisó la cuenta oficial de Donald Trump en Truth Social, identificada como @realDonaldTrump, y no encontró una publicación con el contenido que aparece en la captura. De igual manera, EH Verifica identificó otra inconsistencia, la cual se encuentra en la fotografía de perfil que aparece en la supuesta publicación. Al comparar la captura que circula con la cuenta oficial de Donald Trump en Truth Social, se observa que la imagen utilizada no es la misma que aparece en el perfil auténtico del mandatario. Aunque ambas fotografías tienen elementos similares, presentan diferencias en su composición.