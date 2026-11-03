Imagen de Cossette López y Ana Paola Hall junto a Trump fue creada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que muestra a Ana Paola Hall, embajadora de Honduras en España, y Cossette López, embajadora de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, se trata de un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica. “Trump tiene lista su mejor arma, ante la amenaza de perder poder frente a los demócratas. Sus guerreras fraudulentas están listas”, dice la descripción de la imagen publicada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 2 de noviembre de 2026.

Este martes 3 de noviembre de 2026, los estadounidenses acuden a las urnas para participar en las elecciones de medio término, que se celebran dos años después de los comicios presidenciales. En esta jornada están en disputa los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 puestos del Senado y 36 gubernaturas. Aunque el presidente no aparece en las papeletas, estos comicios representan una evaluación política de su administración y pueden modificar la composición del Congreso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El resultado es importante para Donald Trump porque determinará si los republicanos mantienen el control de ambas cámaras o si los demócratas consiguen una mayoría en una de ellas. Esto puede influir en la capacidad del mandatario para impulsar sus propuestas, aprobar presupuestos y avanzar con su agenda durante los dos años restantes de su período presidencial. Por esa razón, las elecciones de medio término suelen convertirse en una prueba política para el partido que ocupa la Casa Blanca.

Fabricada con IA

EH Verifica realizó una búsqueda inversa de la imagen mediante Google Lens; sin embargo, no se encontraron registros en fuentes confiables ni en medios de comunicación que confirmen la autenticidad del contenido. Los resultados mostraron imágenes individuales del presidente estadounidense y fotografías separadas de las dos funcionarias hondureñas, pero no a las tres personas juntas en el mismo encuentro. Al analizar la imagen que circula en redes sociales, se observan inconsistencias visuales que pueden ser indicios de generación mediante inteligencia artificial (IA). En la parte central de la fotografía, las manos y los dedos presentan una definición poco clara, lo que dificulta identificar con precisión a qué persona pertenecen y cómo están colocados. Asimismo, se observan texturas uniformes en los rostros y transiciones poco definidas entre determinadas prendas de vestir y accesorios que supuestamente pertenecen a López y Hall. EH Verifica también sometió la fotografía a un análisis mediante Hive Moderation, una herramienta utilizada para identificar contenido sintético. El resultado arrojó una estimación del 99.9% de probabilidad de que la imagen haya sido generada mediante inteligencia artificial.