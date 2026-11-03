Amado Guevara reaparece y muestra su vida en EE UU: goza de algo que no todos los latinos pueden

En las últimas horas, Guevara compartió en sus redes que votó en las elecciones de medio mandato que se celebran este martes en Estados Unidos. Estos son los comicios donde se elegirán a los 435 congresistas de la Cámara de Representantes, a 35 de 100 miembros del Senado, 36 gobernadores, entre otros cargos ejecutivos estatales.