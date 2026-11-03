Fichajes: De Saprissa a grande de Honduras, viene barrida en Olimpia y Motagua prepara dos bombazos

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. De Saprissa a grande de Honduras, viene barrida en Olimpia y Motagua prepara dos bombazos.
Juan Ignacio Martínez, DT de Real España, dijo que Mike Arana puede ser legionario en 2017: "Y ojalá sea un referente en un futuro de Honduras. Estoy convencido que si él sigue en esta línea, con ese talento que tiene, próximamente lo perderemos incluso en la liga". Arana va a jugar el Mundial Sub-17 y ya debutó con la Mayor.
En charla con EL HERALDO, Rubilio Castillo reconoció que ya arregló con un equipo y en diciembre se conocerá dónde jugará.
El periodista panameño Ricardo Icaza informó que el delantero panameño Newton Williams dejará a Saprissa en diciembre y tiene negociaciones avanzadas para jugar con Marathón.
EL HERALDO conoció que Motagua ya está preparando dos "bombazos" en el mes de diciembre. Los azules buscarán reforzarse con dos jugadores de alta jerarquía porque buscarán pelear el torneo centroamericano.
Javier López, DT de Motagua, aclaró que no tiene nada personal con Rodrigo Gómez y será la directiva quien decida si continúa o no en diciembre. Tal parece "Droopy" saldrá de Motagua.
Tras la eliminación de Copa Centroamericana se viene barrida en Olimpia, uno de los jugadores que es casi segura su salida es Yustin Arboleda. En la directiva consideran que cumplió su ciclo.
Jorge Benguché termina contrato y en el caso de él, busca una oportunidad en el extranjero. Clubes en Costa Rica han mostrado interés en sus servicios.
Jorge Álvarez es otro que se quedará sin contrato y también está anuente a buscar una oportunidad en el extranjero.
Al listado se suma Edrick Menjívar, quien recientemente dijo que decidirá su futuro en diciembre. Desde Costa Rica sonó el rumor que Saprissa y Cartaginés están interesados.
Edwin Rodríguez es otro que se quedará sin contrato en Olimpia en el mes de diciembre. Él podría seguir porque, aún, no existe una oferta concreta en el extranjero.
El defensa uruguayo Emmanuel Hernández termina contrato con Olimpia, pero la directiva ya le trasladó su deseo por renovarlo al menos otro año.
Eduardo Espinel, DT del conjunto merengue, concluye su vínculo y no es muy seguro que continúe. Todo dependerá si ganan el título nacional aunque esto tampoco da seguridad.
Un club de una liga burocrática en Puerto Cortés llamado Liverpool anunció en sus redes el fichaje del volante zurdo Marcelo Canales, quien pertenece al Juticalpa FC.