Fichajes: De Saprissa a grande de Honduras, viene barrida en Olimpia y Motagua prepara dos bombazos

Juan Ignacio Martínez, DT de Real España, dijo que Mike Arana puede ser legionario en 2017: "Y ojalá sea un referente en un futuro de Honduras. Estoy convencido que si él sigue en esta línea, con ese talento que tiene, próximamente lo perderemos incluso en la liga". Arana va a jugar el Mundial Sub-17 y ya debutó con la Mayor.