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Angustia total: Así fueron los últimos momentos del jugador Jesús de Miguel antes de morir

Su muerte provocó una profunda conmoción en el fútbol español, especialmente entre sus compañeros, familiares y aficionados

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 10:21
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Se revelan cómo fueron los tristes últimos momentos de Jesús de Miguel, jugador español que murió tras fuerte impacto contra portero rival.

Fotos: Cortesía.
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El fútbol español vive momentos de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel, de 30 años, jugador del CD Tenerife.
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La tragedia ocurrió durante el partido entre el Tenerife y el FC Andorra, disputado el lunes 2 de noviembre.
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En los últimos minutos del encuentro, el atacante protagonizó un fuerte choque con el guardameta Jesús Owono cuando ambos disputaban un balón.
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Durante la acción, la rodilla del portero impactó directamente contra el pecho del delantero.
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Después del golpe, Jesús de Miguel cayó al terreno de juego y su estado de salud generó una enorme preocupación entre sus compañeros y el cuerpo médico.
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Los servicios médicos ingresaron rápidamente al campo para atenderlo y comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar.
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El futbolista sufrió una parada cardiorrespiratoria, por lo que fue necesaria una intervención médica de emergencia.
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Ante la gravedad de lo sucedido, el árbitro decidió suspender definitivamente el encuentro cuando se disputaba el minuto 108 y el marcador estaba 2-2.
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Después de recibir atención sobre el césped, el delantero fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
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Jesús de Miguel ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció bajo vigilancia médica durante las primeras horas.
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En un primer momento, el CD Tenerife informó que el jugador se encontraba estable dentro de la gravedad.
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Sin embargo, durante la madrugada del martes 3 de noviembre, su condición médica sufrió un nuevo deterioro.
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Alrededor de las 5:00 de la mañana, el club comunicó que el futbolista había presentado un empeoramiento neurológico.
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Pese a los esfuerzos del personal sanitario, Jesús de Miguel falleció a las 8:00 de la mañana en el centro hospitalario.
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Su muerte provocó una profunda conmoción en el fútbol español, especialmente entre sus compañeros, familiares y aficionados del CD Tenerife.
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