Angustia total: Así fueron los últimos momentos del jugador Jesús de Miguel antes de morir

Se revelan cómo fueron los tristes últimos momentos de Jesús de Miguel, jugador español que murió tras fuerte impacto contra portero rival.
El fútbol español vive momentos de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel, de 30 años, jugador del CD Tenerife.
La tragedia ocurrió durante el partido entre el Tenerife y el FC Andorra, disputado el lunes 2 de noviembre.
En los últimos minutos del encuentro, el atacante protagonizó un fuerte choque con el guardameta Jesús Owono cuando ambos disputaban un balón.
Durante la acción, la rodilla del portero impactó directamente contra el pecho del delantero.
Después del golpe, Jesús de Miguel cayó al terreno de juego y su estado de salud generó una enorme preocupación entre sus compañeros y el cuerpo médico.
Los servicios médicos ingresaron rápidamente al campo para atenderlo y comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar.
El futbolista sufrió una parada cardiorrespiratoria, por lo que fue necesaria una intervención médica de emergencia.
Ante la gravedad de lo sucedido, el árbitro decidió suspender definitivamente el encuentro cuando se disputaba el minuto 108 y el marcador estaba 2-2.
Después de recibir atención sobre el césped, el delantero fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Jesús de Miguel ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció bajo vigilancia médica durante las primeras horas.
En un primer momento, el CD Tenerife informó que el jugador se encontraba estable dentro de la gravedad.
Sin embargo, durante la madrugada del martes 3 de noviembre, su condición médica sufrió un nuevo deterioro.
Alrededor de las 5:00 de la mañana, el club comunicó que el futbolista había presentado un empeoramiento neurológico.
Pese a los esfuerzos del personal sanitario, Jesús de Miguel falleció a las 8:00 de la mañana en el centro hospitalario.
Su muerte provocó una profunda conmoción en el fútbol español, especialmente entre sus compañeros, familiares y aficionados del CD Tenerife.