Policía toma decisión tras muerte que portero le causó a Jesús de Miguel del Tenerife

En declaraciones a EFE, Sánchez-Jáuregui ha señalado que habrá que espera a conocer si se considera que en la jugada desencadenante del fatal desenlace ha habido juego peligroso o muy peligroso, y si se entiende que el golpe efectuado por el portero del Andorra, Jesús Owono, fue con intención de hacer daño o no.