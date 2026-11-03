Policía toma decisión tras muerte que portero le causó a Jesús de Miguel del Tenerife

El delantero del CD Tenerife español Jesús de Miguel, de 30 años, murió tras un golpe que recibió por parte del arquero del Andorra FC en la segunda división de España. Tras ello, la Policía ha tomado una decisión sobre el caso. ¿Qué ha pasado con el portero?
El percance tuvo lugar este lunes en el tramo final del partido de la Segunda División española entre el Tenerife y el FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el atacante tinerfeñista colisionó de forma fortuita con el guardameta visitante, Jesús Owono, en la pugna por un balón dividido.
Jesús de Miguel recibió un fuerte golpe en el pecho, tras el cual entró en parada cardiorrespiratoria. Los profesionales médicos atendieron al futbolista sobre el césped y, posteriormente, fue evacuado de urgencia en ambulancia al hospital.
Jesús Lázaro Owono, portero del Andorra, podría ser sancionado con hasta 12 partidos por su expulsión este lunes en la recta final del partido CD Tenerife-Andorra, tras "impactar bruscamente" sobre el futbolista del Tenerife Jesús de Miguel, si el Comité de Competición aplica el artículo 102 del Reglamento de la RFEF.
A su vez, la Policía Nacional ha abierto una investigación sobre la muerte del futbolista del Club Deportivo Tenerife Jesús de Miguel, que está ya bajo supervisión judicial, han confirmado a EFE fuentes de la Comisaría provincial.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias detallan que toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial, como en este caso.
El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve "muy difícil" que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, pues el golpe que recibió se produjo en un lance del juego y habrá que esperar a lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva.
En declaraciones a EFE, Sánchez-Jáuregui ha señalado que habrá que espera a conocer si se considera que en la jugada desencadenante del fatal desenlace ha habido juego peligroso o muy peligroso, y si se entiende que el golpe efectuado por el portero del Andorra, Jesús Owono, fue con intención de hacer daño o no.
Si la familia del jugador fallecido no estuviese de acuerdo con las conclusiones, puede proceder a presentar una denuncia por supuesta agresión con resultado de muerte que daría pie a una investigación, pero el fiscal jefe subraya que difícilmente pasaría de la calificación de homicidio por imprudencia menos grave.
Explica que se trataría de un homicidio no doloso, similar a lo que ocurriría si como consecuencia de un empujón alguien cae y se rompe la nuca, en un acto en el que no ha habido intención de matar expresamente; esto es, un homicidio por imprudencia.