Cortes de energía programados para este miércoles 4 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una extensa lista de zonas que se quedarán sin energía eléctrica este miércoles 4 de noviembre fue compartida por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Varios departamentos se verán afectados por los cortes de energía. La lista de zonas es extensa y los horarios varían, pero en muchos lugares las interrupciones superarán las seis horas. Según la ENEE, los cortes se deben a trabajos de mantenimiento en distintas zonas. ¿Su colonia se verá afectada? A continuación, conozca el listado.

Distrito Central, Francisco Morazán, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Lotificación Kaffie, colonia Vista Hermosa, Diamond Steel, parte de colonia Montes de Sinaí, parte de residencial Alemán, San José de la Vega, residencial Altos de las Vegas y zonas aledañas.

Santa Lucía, Francisco Morazán, de 8:10 a.m. a 4:10 p.m.

Colonia Villa Colonial, Lomas del Prado Norte, Portal del Sol, Prado Verde, colonia Altos de la Lomita, sector Las Colinas, colonia Flores de Oriente, colonia Nueva Suyapa, Agafán, colonia 17 de Septiembre, colonia Brisas de Suyapa, transmisoras de Radio Católica, aldea Triquilapa, La Montañita, caserío Monte Oscuro, aldea Las Tablas, antenas repetidoras Cantagallo, aldea Loma Alta Sur, El Edén, Santa Lucía, La Laguna, restaurante Casa Blanca y zonas aledañas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

San Pedro Sula, Cortés, de 8:45 a.m. a 11:45 a.m.

Colonia La Trinidad, Triunfo de la Fe, colonia Felipe Zelaya, colonia Flor de Cuba, colonia El Hogar I y II, colonia José Manuel Arriaga I y II, colonia Los Laureles, colonia Roberto Larios Silva, colonia Los Prados I, colonia Sitradima, colonia Bosques de Jucutuma I, II y III, colonia Real del Campo II, aldea Ticamaya, Villa Zoila, Flor del Valle, caserío El Coyolar, Apartahotel Villa Nuria, Astrocartón, Econored, Crematorio Municipal, Dagaz, Palma Real I y II, fábrica Postelsa, Lear Calpules, Hondeldysis, Central de Ingenios y gasolinera Uno El Triángulo, Villa Dulce Hogar, colonia Quintas El Dorado, Reparto Los Ángeles, colonia Reparto La Esperanza, colonia Rivera Hernández, colonia Sinaí, colonia Central, colonia Brisas del Sauce, colonia Centralita, Villas Rosalia, ZIP Saint Andrews, colonia 6 de Mayo, La Cuchilla, Santa Marta, La Montañita, La Frontera, colonia Asentamientos Humanos, colonia Llanos de Sula I, II, III y IV, colonia Alfonso Lacayo, colonia Santa Venecia, Luke I y II, residencial Villa, Valencia, colonia Las Torres, colonia Los Olivos, colonia Guaymuras, colonia Nueva Jerusalén y colonia San Cristóbal.

San Pedro Sula, Cortés, de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.

Col. Del Valle, col. San Sebastián (Sur), col. Calpules, col. 15 de Octubre, col. Mi Única Esperanza, col. Ciudad Nueva, col. Sandoval Sorto, col. Reparto Lempira, col. El Sauce, col. La Pradera, col. Planes de Calpules, Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dirección General de Tránsito N.O., CADERH, COPECO y la Central de Abastos.

San Pedro Sula, Cortés, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Colonia La Puerta I y II, aldea La Cumbre, repetidoras de La Cumbre, Cadeca (Pollo Rey), helipuerto, Conhsa Payhsa, Constructora Eterna, Chamelecón, colonia Villas San Juan, colonia Sabilón Cruz, colonia Fe y Esperanza, colonia Los Zorzales, colonia San José, colonia San Jorge, colonia Morales I, II, III y IV, colonia Palmira, colonia Padilla, aldea Chotepe, colonia San Juan, Promuca, Plan Maestro de Aguas, Terencio Sierra, Los Ángeles, España, La Bolsa, colonia Luz de Esperanza, colonia Santa Bárbara, 14 de Julio, La Montañita, Brisas del Canadá, Nena Hernández, casetas de Peaje Sur, Lempira #1 y La Ceibita.

Municipios de Santa Bárbara, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

El Jicatuyo, La Barquera, Las Trojas, Laguna Colorada, colonia Alemana, La Comunidad, El Porvenir, El Zapote, Cacaulapa, La Alianza, Laguna Ínea, Agua Helada Abajo, El Gicaral, San José de Colón, Peña Blanca, Nueva Esperanza, Monte Vista, El Progreso, Jicaral, La Nueva Florida, San Luis Planes, San Luis del Pacayal, Cantiles, San Luis (Yamala), Las Rosas, Agua Buena, Puerta del Naranjo, Villa Luz, Los Llanos, San Francisco, El Barro, Tejutales, San Isidro, Azacualpa, San Juan, Calpules, Palmiras, Cuchilla El Roble, Berbenales, Colirio, Los Pinos, Terrero, Las Golondrinas y Piedras Azules, Chinda (San Rafael, Las Breas, Platanares y Cablotal), Trinidad (El Diviso, Corozal, La Alegría, Las Trojes, El Tigre, San Francisco, Pinabete, El Carmen, El Guineal, La Unión, Cebadilla, La Huerta, El Rodeo, El Higuito, Santa Rosita, La Angostura, Chimizales, Tascalapa, Matasanales, La Guama, El Carrizal, Monte Cristo, Buena Vista, La Leona, Aguacatales y El Rosario), Concepción del Norte (Concordia, La Flores, El Robledal, Santa Ana, Cuchilla Alta, El Macuelizo, El Cerrón, Las Tintas de Ulúa y Camalotales), Petoa (Quebraditas, Barandillales, Camalotales de Petoa, Agua Zarca y Honduritas), Río Seco, San Luis Planes, Lomas del Águila, La Unión del Dorado, Plancito de Suyapa, El Sauce, Gualala, Quebrada Arriba, Gualjoquito, Santa Rosita, Ilama (La Estancia, San Juan de la Cruz, La Cañada, Uncana, El Capulín, El Zarzal, Generadora Cececapa, El Bálsamo y Centro Penitenciario El Pozo), San José de Colinas (Loma Larga, La Isla y Chinquilla) y en San Miguel de las Lajas (Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchilla, La Victoria, Laguna Colorada, La Libertad, San Francisco del Carrizal, Victoria, El Encanto, Hundiciones, El Ceibón, La Unión y Agua Helada Arriba).

Santa Cruz, San Francisco de Yojoa y San Antonio de Cortés, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Río Lindo, Cañaveral, La Virtud, El Zapote, Tapiquilares, San Buenaventura, Generadora Río Blanco, San Francisco de Yojoa, Quebradas de Agua, Fundación AHLE, parte de aldea Oropéndolas, Granja Avícola La Unión, Adelta, Borbotón, Aysa, La Calera, Amapa, colonia San Juan, Santa Rosita, Casitas, San Antonio de Cortés, Nueva Granada, El Sitio, Vallecito, San José de Cordoncillos, La Valencia, La Química, La Aurora, La Masica, La Calera, Los Hules, El Aguacate, La Chacona, El Sitio, Loma Larga, Tule, El Encanto, Limones, Santa Rita, Guayabas Agrias, La Providencia, Agua Zarca, Quebrada Seca y La Cuchilla.

Santa Cruz, Taulabé, Zacapa y San José de Comayagua, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

En Santa Cruz (El Jaral, El Edén, El Tigre, Babilonia, Santa Elena, San Bartolo y Nueva Esperanza), Taulabé (San Antonio, El Diviso, Jardines, San José de la Cuesta, Río Bonito, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, La Millenium, La Laguna, El Cedral, El Peñón, Las Peñitas, Terrero Blanco y Ojos de Agua), En Zacapa (Horconcito y El Mogote), San José de Comayagua (La Pita, El Barquito, El Zompopera, Calichito, Los Manzanos, La Puerta, Liquidámbar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, El Carmen y La Esperanza), Meámbar (Monte de Dios, Los Planes, San Isidro, Buenos Aires, La Pimienta y La Sabana de la Pimienta) y en Siguatepeque (El Sauce, El Pito, Santa Rosita I, Santa Rosita II y Río Bonito).

Santa Cruz y Las Vegas, Santa Bárbara, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Nueva Esperanza, San Vicente, Los Mayorga, Pimienta, El Pilón, Santa Ana, La Palca, La Vereda, La Chorrera, Bordo Villa Nueva, El Barrial, Los Laureles, Tejeras, Nueva Esperanza Ceguaca, casco urbano de Ceguaca, San Juan, La Libertad, El Edén, Santa Ana, Agua Blanquita, Cuchilla, Los Obrajes, Jololo, Teoxinte, Santa Rita, El Plan, El Jengibral, Buenos Aires, El Aguaje, San Fernando, El Tanque y San Juan, Centro Educacional Adventista (CEA), American Pacific (mina El Mochito), Los Naranjos, Bijao, Quelepa, Cedral, Las Vegas, barrio San Juan, Las Flores del Bijao, Los Laureles, Unión Suyapa, Nueva Esperanza, San José de los Andes, aldea Los Coquitos, Las María, El Sauce, El Novillo, Buenos Aires, El Cielito, casco urbano de Las Vegas, La Quebradita, El Ponciano, El Palmar, Buena Vista, El Aguaje, El Carreto, Góngora, El Águila, La Ruda, El Encinal, Los Aguajes, San Pedro Zacapa (Mojarras, Agalteca, El Campesinado, La Boquita, Azacualpa, Canculunco, San Antonio de Chuchuitepeque, El Ocote, Agua Zarca, Plan de Encima, El Tablón, El Barrial, Agua Caliente, Crucitas, Quebrada Honda, Generadora Canel y Generadora Zacapa), Concepción Sur (Nueva Esperanza, Los Nuevos Achotes, El Playón, La Isla, Pinabete, La Vueltosa, Peña Blanca, El Timbo, La Laguna, Los Troches, El Aguaje, Las Crucitas, Ojo de Agüita y Los Rodríguez), San Francisco de Ojuera (San Antonio de Chichuitepeque, La Sabana, El Zapotal, Plan de los Hoyos, barrio Los Dolores, La Chapa, Las Delicias, El Hatillo, El Pilón, El Molo, El Chaparrón, El Diviso, Santa Fe, El Gavilán, La Estancia, San Antonio, San Ramón, Aguacatal, Piedras de Agua, La Vega, La Placa, Copinil, Regadillo, Pueblo Nuevo, Los Cedros, Villa Nueva y San Isidro).

Tela, Arizona y Esparta, Atlántida, de 9:15 a.m. a 5:15 p.m.

BO. El Campo Elvir, barrio Miramar, barrio La Bolsa, Maxi Despensa, Hospital Viejo Tela Integrado, colonia Grandt, barrio Hiland Creek (sur), aldea Piedras Gordas, aldea Cedros, aldea Cabeza de Indio, barrio El Retiro, barrio La Laguna, colonia 15 de Septiembre, Rancho La Fortuna, colonia Las Lomas, residencial Florens, colonia Nuevo Amanecer, aldea km 4, colonia Quebrada de Arena, aldea El Boquete, aldea La Ensenada, barrio Delicias (Triunfo de la Cruz), aldea Triunfo de la Cruz, residencial Marbella, aldea km 7, aldea km 8, aldea Las Palmas, aldea San Martín, aldea 3 de Mayo Cedros, aldea km 12, Matas del Atlántico, aldea La Leona, aldea Hicaque, aldea Planes de Hicaque, aldea Planes de Tiburón, aldea km 16, aldea km 17, aldea Sisama, aldea San Francisco de Saco y aldea Tiburones, colonia Ayala, aldea Coloradito, municipio de Arizona, colonia San Alejo (Arizona), colonia Brisas de Leán (Arizona), aldea Santa María, aldea La Suiza, desvío Leán (Leán hacia arriba), aldea El Empalme, aldea Hilamo Nuevo, aldea Hilamito, aldea Hilamo Viejo, aldea El Retiro, aldea Mezapa, colonia El Edén (Mezapita), aldea Mezapita, Generador Semsa, Generador Mangungo, Generador Matarras, colonia Reyes (Mezapita), colonia Suyapa (Mesapita), aldea El Astillero, aldea Matarras, aldea La Lomas, aldea La Aurora, aldea El Guayabo, colonia La Guillén (San José de Texiguat), aldea San José de Texiguat, aldea La Bomba, aldea Nueva Florida, colonia Satélite (Nueva Florida), aldea La Unión Santa Fe, aldea Lempira, aldea La Concepción, aldea Buena Vista, aldea Buena Vista (El Barro), aldea La Yusa y aldea El Astillero (fábrica de aceite empacadora del Atlántico), aldea El Coco, aldea Las Piedras, aldea Santa Lucía, aldea Mojimán, aldea Cangelica Abajo, aldea Cangelica Arriba, aldea San Juan Lempira, aldea El Zapote, aldea Las Delicias, aldea Las Suyapas, aldea Morazán, aldea El Dorado, desvío Leán hacia La Ceiba, aldea Río Chiquito, aldea Barranquilla, desvío Leán hacia abajo, aldea El Jazmín Arriba, aldea El Jazmín Abajo, aldea París de Leán, aldea Flores de Leán, aldea Las Delicias del Cacao, aldea Ceibita Way, aldea El Sitio, aldea Colorado Barra, aldea Nueva Goo, aldea Cayo Venado, aldea Las Rositas, aldea Sombra Verde, aldea Campo Nuevo, aldea Wachipilín, aldea La Tarraloza (Esparta) y aldea Agua Caliente.

Trojes, El Paraíso, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Las Camelias, El Pinal, Poteca, Campamento #1, Campamento #2, El Chaparral, La Laguna, La Unión #1, San Antonio, La Nuvia, La Montañita, Paso Hondo #1, Paso Hondo #2, Las Quebradas, Las Delicias #1, Las Delicias #2, Mata de Guineo, San José de Mata de Guineo, El Corralito, Cifuentes, Quebrada Arriba, Planes de Cifuentes, Los Jardines, El Bijao, El Pital, Agua Caliente, Los Tablones, La Apertura, Trojes, Capires, Yamales y Arenales.

Nacaome, Valle, de 8:15 a.m. a 4:15 p.m.

BO. El Jardín, Diálisis de Honduras, barrio Santa María, barrio El Rosario, barrio San José, barrio María Auxiliadora, Instituto Terencio Sierra, barrio Morazán, supermercado Goascorán #2, Masesa, Clínica San José, Despensa Familiar, Parque Central Nacaome, Iglesia Católica, Banco Popular, Banco Occidente Nacaome, Banco Atlántida, Cooperativa Chorotega, Juzgados de Nacaome, Casa de la Cultura, barrio Abajo, Planta de Tratamiento de Agua de Cerna, Estación de Bomberos de Nacaome, Hondutel, barrio Calvario, barrio El Centro, colonia La Rotaria, colonia Juan Pablo David, estadio José Elías Nazar, colonia Edwin Meléndez, Ferromax, Hotel Vista Hermosa, gasolinera Uno salida a Nacaome, El Chagüite, Tecnicentro Aplicano, Quebrada Honda, Las Mesas, aldea San Nicolás, desvío de La Llave y zonas aledañas.

Valle y Francisco Morazán, de 8:15 a.m. a 4:15 p.m.