Ley de Justicia Energética reporta sus primeros avances: 50,000 lámparas instaladas

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Energía (Sen) y de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) presentaron este jueves 29 de octubre los primeros avances en la implementación de la Ley de Justicia Energética. Durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, el gerente general de la ENEE, Guillermo Peña Panting; el ministro de Energía, Eduardo Oviedo, y el secretario de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, dieron a conocer los resultados iniciales de la normativa y las acciones que continúan en desarrollo. Entre los avances destaca la instalación de 50 mil lámparas de alumbrado público desde abril, como parte de las medidas para mejorar la iluminación en diferentes comunidades del país.

Peña Panting explicó que los trabajos se realizan en sectores residenciales y zonas cercanas a escuelas y centros de salud. La meta institucional es alcanzar las 200 mil lámparas instaladas en un período de 12 meses. Otro de los avances anunciados es el ordenamiento de cuentas y medidores de 215 alcaldías de categorías C y D, proceso que comenzará en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon). Posteriormente, las autoridades atenderán a las municipalidades tipo A y B. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, el ministro de Energía, Eduardo Oviedo, informó que ya se instaló el Comité de Conducción y se conformó la Unidad Técnica de Implementación y Seguimiento (UTIS), encargada de coordinar y supervisar la reforma.

Asimismo, se prepara un plan de contingencia ante las dificultades del mercado energético y las variaciones internacionales en los precios de los combustibles, con el objetivo de reducir su impacto en las tarifas eléctricas.

Inversiones y seguimiento

Durante la conferencia, las autoridades también informaron sobre el interés de empresas internacionales en invertir en el sector eléctrico hondureño. A esto se suma el desarrollo de una plataforma de seguimiento junto con la Dirección de Gestión de Resultados (Diger), que permitirá evaluar los avances de la reforma e identificar las medidas pendientes de ejecución.