Muere el actor Patrick Stewart, estrella de 'Star Trek' y 'X-Men', a los 86 años

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor británico Patrick Stewart, conocido por interpretar al Capitán Jean-Luc Picard en el universo 'Star Trek', ha fallecido en Los Ángeles a los 86 años tras convivir por un breve periodo de tiempo con el Alzheimer y demencia, informó este jueves la familia en una publicación en las redes sociales del intérprete.

"Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor viaje con la enfermedad del Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy", reza el escrito.

El intérprete "ha estado rodeado del cálido abrazo de familiares y amigos, entre música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa profunda emoción que solo él podía inspirar tras toda una vida dedicada a todos nosotros", agregó.