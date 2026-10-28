Cierran la investigación por la muerte de Hayden Panettiere

Un portavoz del cuerpo lo confirmó a Page Six con este comunicado: "Sobre la base de la determinación del médico forense y de las conclusiones de la investigación, la muerte de Hayden Panettiere ha sido calificada de accidental. El Departamento de Policía de Greenville ha concluido su investigación".

Los Ángeles, Estados Unidos.- La Policía de Greenville, en Carolina del Sur, ha dado por concluida la investigación sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere , después de que se determinara que la sobredosis fue accidental.

El cierre llega más de dos meses después de que la intérprete, de 36 años, fuera hallada sin respuesta en un apartamento de la ciudad el 16 de agosto. Los equipos de emergencia intentaron reanimarla y fue declarada fallecida a las 14.32. Una llamada al 911 realizada esa tarde alertaba de una mujer en parada cardíaca.

La oficina del forense del condado de Greenville había atribuido el fallecimiento a los efectos tóxicos de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina, según el informe toxicológico. La autopsia no halló signos de trauma que hubieran contribuido a la muerte. El dictamen de muerte accidental se emitió en septiembre, aunque la investigación policial siguió abierta hasta ahora.

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En el apartamento se encontraban su pareja intermitente, Brian Hickerson, y el hermano de este, Zach. Según la grabación de la llamada, Zach avisó a emergencias e intentó practicarle una reanimación cardiopulmonar mientras hablaba con la operadora.

Un informe del forense, difundido en septiembre por Page Six, recogía que Panettiere había sufrido una sobredosis previa y que pasó entre dos y tres semanas en un centro de rehabilitación de Malibú poco antes de su muerte. Su padre, Skip Panettiere, declaró a los investigadores que la actriz padecía adicciones desde los veinte años y que se agravaron tras el nacimiento de su hija Kaya.

Panettiere era conocida por interpretar a Claire Bennet en Heroes y a Juliette Barnes en "Nashville, y su filmografía incluye Remember the Titans, Ice Princess y varias entregas de Scream. Kaya nació en diciembre de 2014 de su relación con el excampeón de boxeo ucraniano Wladimir Klitschko, de quien se separó en 2018.