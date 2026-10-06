Exprometido de Hayden Panettiere alega que las joyas de la actriz fueron empeñadas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Wladimir Klitschko, exprometido de Hayden Panettiere, aseguró en un nuevo documento presentado ante un tribunal de Los Ángeles que una persona ajena a la familia de la actriz vendió en una casa de empeño parte de sus pertenencias, entre ellas, presuntamente, joyas. Según los papeles que dio a conocer TMZ, los encargados del establecimiento se negaron a dar detalles de las piezas si las autoridades no se ponen en contacto con ellos directamente. Sin esa llamada, advierte el documento, "existe un riesgo real y continuo de que cualquier objeto restante, incluidas las joyas, que se cree pertenecen a Hayden, sea vendido, transferido o quede irrecuperable". El texto no identifica a la persona señalada ni detalla qué pruebas respaldan la sospecha.

El planteamiento forma parte de una petición más amplia. El 24 de septiembre, Klitschko solicitó ante el tribunal de sucesiones del condado de Los Ángeles ser nombrado tutor temporal del patrimonio de su hija Kaya, de 11 años, única heredera de la actriz. La solicitud, que trascendió el lunes 28 de septiembre, calificó la medida de "urgente y esencial" para que él pueda iniciar el proceso sucesorio y proponer a un administrador de la herencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los abogados sostienen que, sin un nombramiento inmediato, "existe una alta probabilidad de que la propiedad que pertenece a la herencia de Hayden pueda perderse, dañarse o dilapidarse antes de que haya un representante personal debidamente designado". Según el documento, la falta de gestiones va en detrimento económico directo de la niña. En ese primer escrito, Klitschko ya había planteado que joyas y otros objetos personales de Panettiere estaban desaparecidos o sin localizar. También afirmó que sus correos electrónicos fueron abiertos y destruidos por personas ajenas a la familia, que agentes federales retiraron bienes de su vivienda en Los Ángeles como parte de una investigación en curso y que no hay un representante autorizado para resguardar esos objetos.