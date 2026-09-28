Klitschko, ex de Panettiere, solicita ser tutor de la herencia de su hija

Los Ángeles, Estados Unidos.- Wladimir Klitschko, extrapareja de la actriz Hayden Panettiere, ha pedido a la justicia estadounidense que le nombre tutor del patrimonio de su hija Kaya, de 11 años. Así consta en documentos judiciales a los que ha tenido acceso Page Six.
El escrito fue presentado el jueves en Los Ángeles. En él, el excampeón de boxeo, de 50 años, sostiene que la menor "es titular de la totalidad" de los bienes de la intérprete de "Heroes", fallecida el 16 de agosto a los 35 años. La niña vive en Ucrania con su padre.
Klitschko califica de "urgente y esencial" su designación como tutor temporal, de modo que pueda "recibir, administrar y conservar" los activos en nombre de Kaya. Indica además que no existe un representante personal que vele por los intereses de la herencia.
Agentes federales y seguridad de la vivienda
En el documento, el exboxeador afirma estar "informado y convencido" de que agentes federales accedieron a la residencia de Panettiere en Los Ángeles en el marco de una investigación abierta y "retiraron bienes pertenecientes a la herencia".
El texto detalla que, antes de su fallecimiento, la actriz y Klitschko contrataron un servicio de seguridad para proteger la vivienda y su contenido, ante la preocupación documentada de que una persona había accedido sin autorización a la propiedad.
Tras la muerte de Panettiere, la empresa cambió las cerraduras y trasladó por precaución los trasteros donde se guardaban prendas y complementos de diseñador usados en actos públicos.
Klitschko no identifica a esa persona, pero considera previsible que "continúe intentando apropiarse indebidamente" de bienes de la herencia. Por ello, sostiene que debe designarse cuanto antes a un representante personal, dada la notoriedad del caso.
El escrito alega también que personas ajenas a la familia "accedieron y destruyeron" correos electrónicos de la actriz, y que ciertos objetos personales, entre ellos joyas, "han desaparecido o siguen sin localizarse". Algunos de ellos, precisa, se encuentran en poder de las autoridades.
Las circunstancias del fallecimiento
Panettiere murió por los efectos tóxicos de varias sustancias, entre ellas fentanilo, en un alojamiento de Airbnb en Carolina del Sur. Su pareja intermitente, Brian Hickerson, se encontraba en el lugar.
Según el informe del forense del condado de Greenville, los padres de la actriz, Lesley Vogel y Skip Panettiere, mantienen una disputa por las joyas que llevaba puestas al fallecer. Uno de ellos reclama que los pendientes, custodiados en una taquilla, se envíen a Carolina del Norte, y el otro, a California. Panettiere se encontraba distanciada de su madre, que fue su representante.
La actriz y Klitschko mantuvieron una relación intermitente entre 2009 y 2018. Ese año, ella cedió la custodia de la niña mientras afrontaba una depresión posparto y problemas de adicción. En una entrevista en el pódcast On Purpose, emitida en mayo, Panettiere habló del vínculo con su hija y rechazó que la hubiera abandonado.
Klitschko ni Kaya asistieron a la recepción en memoria de la actriz celebrada el 19 de septiembre en Malibú, a la que acudieron unas 150 personas. Vogel y Hickerson tampoco estuvieron presentes.