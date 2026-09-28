Klitschko, ex de Panettiere, solicita ser tutor de la herencia de su hija

Los Ángeles, Estados Unidos.- Wladimir Klitschko, extrapareja de la actriz Hayden Panettiere, ha pedido a la justicia estadounidense que le nombre tutor del patrimonio de su hija Kaya, de 11 años. Así consta en documentos judiciales a los que ha tenido acceso Page Six. El escrito fue presentado el jueves en Los Ángeles. En él, el excampeón de boxeo, de 50 años, sostiene que la menor "es titular de la totalidad" de los bienes de la intérprete de "Heroes", fallecida el 16 de agosto a los 35 años. La niña vive en Ucrania con su padre.

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Klitschko califica de "urgente y esencial" su designación como tutor temporal, de modo que pueda "recibir, administrar y conservar" los activos en nombre de Kaya. Indica además que no existe un representante personal que vele por los intereses de la herencia.

Agentes federales y seguridad de la vivienda

En el documento, el exboxeador afirma estar "informado y convencido" de que agentes federales accedieron a la residencia de Panettiere en Los Ángeles en el marco de una investigación abierta y "retiraron bienes pertenecientes a la herencia". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El texto detalla que, antes de su fallecimiento, la actriz y Klitschko contrataron un servicio de seguridad para proteger la vivienda y su contenido, ante la preocupación documentada de que una persona había accedido sin autorización a la propiedad. Tras la muerte de Panettiere, la empresa cambió las cerraduras y trasladó por precaución los trasteros donde se guardaban prendas y complementos de diseñador usados en actos públicos. Klitschko no identifica a esa persona, pero considera previsible que "continúe intentando apropiarse indebidamente" de bienes de la herencia. Por ello, sostiene que debe designarse cuanto antes a un representante personal, dada la notoriedad del caso. El escrito alega también que personas ajenas a la familia "accedieron y destruyeron" correos electrónicos de la actriz, y que ciertos objetos personales, entre ellos joyas, "han desaparecido o siguen sin localizarse". Algunos de ellos, precisa, se encuentran en poder de las autoridades.

Las circunstancias del fallecimiento