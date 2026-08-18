La vida que Hayden Panettiere contó antes de morir

Los Ángeles, Estados Unidos.- A los cinco años ya trabajaba delante de una cámara. A los once, compartía reparto con Denzel Washington. A los quince, alguien le puso en la mano una pastilla antes de una alfombra roja y le dijo que era para estar más animada. Ese fue, a grandes rasgos, el ritmo al que se le impuso la vida a Hayden Panettiere, la actriz fallecida el pasado domingo en Carolina del Sur a los 36 años. Todo llegaba pronto, demasiado pronto, y ella tuvo que aprender a sostenerlo sin manual de instrucciones.

Lo contó ella misma en This Is Me: A Reckoning, sus memorias publicadas el pasado mayo. Antes de convertirse en Claire Bennet —la animadora capaz de regenerarse en “Héroes”, un papel tan magnético que obligó a reescribir el destino de toda una serie— Panettiere ya cargaba con una infancia acelerada. Después de convertirse en ella, cargó con algo más difícil: sostener esa fama sin que la devorara. No siempre lo logró del todo. Y en ese “no siempre” está, quizá, la parte más honesta de su historia.



En sus memorias, Panettiere relató que la introdujeron en el consumo de sustancias siendo adolescente, cuando en su entorno le ofrecían lo que llamaban “pastillas de la felicidad” antes de las apariciones públicas. De ahí derivó una relación larga con el alcohol y los opioides, que la llevó a ingresar en rehabilitación en más de una ocasión.