Amigo de Hayden Panettiere alertó al 911 que la actriz estaba inconsciente

Panettiere había hablado abiertamente a lo largo de los años sobre sus problemas con el alcohol y las drogas, y se alejó de la industria en 2016 antes de regresar en 2023 con 'Scream VI'. El pasado mayo publicó las memorias 'This Is Me: A Reckoning', en las que escribió con franqueza sobre estas dificultades y el impacto de crecer en Hollywood.