"Nosotros no bromeamos": mensaje que le dieron a Ariani Burgos antes de matarla en Choloma

Una joven identificada como Ariani Paola Burgos, de 22 años, perdió la vida de manera violenta con arma de fuego en el municipio de Choloma, Cortés. En las últimas horas se dieron a conocer más detalles sobre el hecho y el mensaje que le dieron a la joven antes de matarla.
El hecho se registró en la colonia Los Almendros de Choloma en horas de la noche del jueves 1 de octubre. De acuerdo con los datos preliminares, Burgos se dirigía hacia una pulpería cuando fue atacada a disparos por sujetos desconocidos.
Tras el ataque, el cuerpo de la joven quedó tendido en una calle de la citada colonia. La víctima era madre de un niño de tan solo un año de edad, de acuerdo con la información proporcionada.
Una amiga de la joven lamentó su muerte a través de redes sociales y escribió: “Toda una vida por delante Pao. Pobre de ese pequeño angelito quedó sin su mami”.
De acuerdo con versiones de testigos que escucharon las detonaciones y presenciaron el hecho, uno de los atacantes se dirigió a la joven antes de dispararle y le dijo: “Hey vos, para que mirés que nosotros no bromeamos”, según el relato de quienes se encontraban cerca del lugar.
Segundos después de la frase amenazante, el hombre abrió fuego contra Burgos, quien quedó gravemente herida y murió en el lugar. El ataque ocurrió a plena vista de personas que se encontraban en los alrededores de la pulpería.
Sin embargo, esta versión corresponde a una hipótesis investigativa y las autoridades continúan trabajando para establecer el móvil.
En el reporte policial también se señala que Burgos compartía en redes sociales fotografías y contenido en los que aparecía con armas de grueso calibre, incluidos fusiles de asalto tipo AR-15. Un agente indicó que, según esa línea preliminar, la joven se identificaba como integrante de una organización criminal.
No obstante, las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la participación de los responsables. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por el asesinato ocurrido en Choloma.