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Hollywood reacciona ante la muerte de Hayden Panettiere

La inesperada muerte de la actriz estadounidense ha provocado una ola de reacciones en Hollywood. Compañeros de reparto, amigos y organizaciones de la industria recordaron su talento y trayectoria

  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 10:58
Hollywood reacciona ante la muerte de Hayden Panettiere

Según las autoridades, al atender el llamado de un amigo de la actriz y hacer las primeras averiguaciones, determinaron que Panettiere no presentaba signos de violencia.

 Foto: Shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- Diversas personalidades de la industria de Hollywood lamentaron este lunes la inesperada muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere a sus 36 años, una persona a la describieron como "un alma sabia y madura con un corazón profundo".

La estrella Viola Davis, quien trabajó con Panettiere en 2016 en la producción Custody, recordó de ella su talento y su trabajo, que ahora quedará como un legado para futuras generaciones.

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"Ojalá el mundo hubiera tenido más tiempo contigo, porque sentía una profunda curiosidad por saber en quién te convertirías", escribió en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el mayor sindicato de actores y actrices de Hollywood, SAG-AFTRA, trasladó en un comunicado sus condolencias a la familia y recordó su legado en proyectos como "Héroes" o Nashville.

La protagonista de One Tree Hill, Bethany Joy Lenz, rindió homenaje en sus redes sociales a su amiga, a la que conoció a la edad de 9 años "riendo y jugando entre los ensayos de puesta en escena y de cámara".

"Sus largos y rebeldes rizos ondeaban tras ella. Se sabía sus diálogos y los de todos los demás. Su inteligencia era asombrosa. Entendía las escenas, los matices y las dificultades humanas como ninguna niña que hubiera visto jamás frente a la cámara. Y se sentaba contigo a charlar animadamente, luego se reía y se iba a jugar", agregó.

La mexicana Melissa Barrera, compañera de reparto en Scream VI también se apenó por la muerte de la actriz estadounidense. "Descansa en paz, dulce Hayden", escribió Melissa Barrera en una historia de Instagram.

Otras celebridades como la comediante Rosie O'Donell o David Arqhette, quien trabajó con ella en Scream, IV, se sumaron a las muestras de respeto por el fallecimiento prematuro de Panettiere subiendo una foto de la artista a sus redes sociales.

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Redacción web
Agencia EFE

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