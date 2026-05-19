Hayden Panettiere acusa a un actor ganador del Oscar de exhibicionismo en una fiesta de Hollywood

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hayden Panettiere relata en su nuevo libro de memorias, This Is Me: A Reckoning, que a los 19 años fue víctima de una conducta sexual inapropiada por parte de un actor y director ganador del Oscar en una fiesta privada en Los Feliz, California.
Según la actriz, conocida por su papel en Nashville, la velada transcurrió en el apartamento de una amiga con un grupo reducido de hombres. Al momento de despedirse, el hombre la habría alertado de que había chicle en el suelo y la instó a mirar hacia abajo, momento en el que ella descubrió que tenía los genitales expuestos.
"Bien respetado, premiado", así describe Panettiere al implicado, cuya identidad no revela. Señala que el incidente la dejó "en shock", aunque precisa que no le causó daño duradero, y que hasta entonces sus experiencias con hombres de la industria habían sido, en general, respetuosas.
El libro, publicado el 19 de mayo de 2026, abarca también su relación violenta con el exnovio Brian Hickerson, su vínculo sentimental con el actor Milo Ventimiglia —cuando ella tenía 18 años y él 29—, su salida del armario como bisexual y los conflictos con su madre, Lesley Vogel, quien también fue su representante y ha cuestionado públicamente algunos de los relatos incluidos en la obra.