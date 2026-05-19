Hayden Panettiere acusa a un actor ganador del Oscar de exhibicionismo en una fiesta de Hollywood

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hayden Panettiere relata en su nuevo libro de memorias, This Is Me: A Reckoning, que a los 19 años fue víctima de una conducta sexual inapropiada por parte de un actor y director ganador del Oscar en una fiesta privada en Los Feliz, California.

Según la actriz, conocida por su papel en Nashville, la velada transcurrió en el apartamento de una amiga con un grupo reducido de hombres. Al momento de despedirse, el hombre la habría alertado de que había chicle en el suelo y la instó a mirar hacia abajo, momento en el que ella descubrió que tenía los genitales expuestos.