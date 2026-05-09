Justin Baldoni, entre el acuerdo y el desgaste tras la guerra legal con Blake Lively

Los Ángeles, Estados Unidos.- El acuerdo extrajudicial alcanzado el 4 de mayo entre Justin Baldoni y Blake Lively cerró uno de los litigios más seguidos del mundo del entretenimiento en los últimos años.

embargo, para quienes rodean al director y actor, el cierre legal no equivale a un cierre emocional.Adam Mondschein, actor y amigo de Baldoni con quien coincidió en el rodaje de It Ends With Us, describió a Page Six el estado en que se encuentra el cineasta.

"Es una carga muy grande", señaló, y añadió que mantener la convicción de que uno no es como lo han retratado resulta agotador. Mondschein también afirmó que Baldoni "tiene el corazón roto" y que es alguien que "realmente se preocupa" y actúa con integridad.