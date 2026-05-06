Lo que le costó a Blake Lively enfrentarse a Justin Baldoni: amistades, reputación y cero dólares

Los Ángeles, Estados Unidos.- Cuando Blake Lively anunció el lunes que había llegado a un acuerdo extrajudicial con Justin Baldoni, apenas faltaban dos semanas para que el caso llegara a juicio. Lo que no se sabía entonces es que detrás de esa decisión habría estado, en buena medida, su esposo Ryan Reynolds. Según el expublicista de celebrities Rob Shuter, Reynolds llevaba tiempo viendo lo que el litigio le estaba haciendo a su esposa, y no solo en términos legales.



“Sabía que cuanto más se alargara esto, más erosionaría todo. Su carrera, su reputación y hasta sus relaciones más cercanas”, escribió Shuter en su Substack, citando fuentes próximas a la pareja.

