No hubo dinero en acuerdo entre Blake Lively y Justin Baldoni que finaliza disputa legal

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tras casi dos años y medio de tensiones legales, profesionales y personales entre los actores Blake Lively y Justin Baldoni, ambos llegaron a un acuerdo, según se dio a conocer ayer, y ahora se supo que ninguno de los dos recibió dinero tras arreglar sus diferencias. Y así, uno de los casos más mediáticos de los últimos años llegó a su fin sin siquiera llegar a juicio (programado para el 18 de mayo).

La demanda

Inicialmente, en diciembre de 2024, Blake Lively hizo estallar una bomba al demandar a su coprotagonista y director de "Romper el círculo", por acoso sexual, laboral, por represalias y por una campaña de desprestigio en su contra orquestada con el equipo del actor, en total, fueron 13 cargos los que interpuso.

Después, Justin Baldoni contrademandó a la actriz por difamación y otros reclamos legales. El tira y encoje duró casi año y medio, con otros famosos involucrados por haber sido mencionados en chats de conversaciones privadas. El asunto escaló de manera progresiva, con acusaciones extraoficiales que dejaban mal parados a unos y otros, y con declaraciones oficiales en que uno y otro lado negaba las acusaciones. El juicio que finalmente los enfrentaría se reprogramó, y quedó fijado para este 18 de mayo, pero en un comunicado sorpresivo, los actores dieron por zanjado el asunto sin la intervención de un juez. El comunicado que fue publicado, en un tono amistoso que los involucrados no mostraron en los meses previos, señala que: "Reconocemos que el proceso ha planteado retos (...) y reconocemos que las preocupaciones planteadas por Lively merecían ser escuchadas”. Además, dicta que: “Seguimos firmemente comprometidos con lugares de trabajo libres de conductas indebidas y de entornos improductivos. Esperamos sinceramente que esto ponga punto final al caso y permita a todos los implicados avanzar de forma constructiva y en paz, lo que incluye un entorno respetuoso en internet”.

No hubo dinero de por medio