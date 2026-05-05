No hubo dinero en acuerdo entre Blake Lively y Justin Baldoni que finaliza disputa legal

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tras casi dos años y medio de tensiones legales, profesionales y personales entre los actores Blake Lively y Justin Baldoni, ambos llegaron a un acuerdo, según se dio a conocer ayer, y ahora se supo que ninguno de los dos recibió dinero tras arreglar sus diferencias.
Y así, uno de los casos más mediáticos de los últimos años llegó a su fin sin siquiera llegar a juicio (programado para el 18 de mayo).
La demanda
Inicialmente, en diciembre de 2024, Blake Lively hizo estallar una bomba al demandar a su coprotagonista y director de "Romper el círculo", por acoso sexual, laboral, por represalias y por una campaña de desprestigio en su contra orquestada con el equipo del actor, en total, fueron 13 cargos los que interpuso.
Después, Justin Baldoni contrademandó a la actriz por difamación y otros reclamos legales.
El tira y encoje duró casi año y medio, con otros famosos involucrados por haber sido mencionados en chats de conversaciones privadas.
El asunto escaló de manera progresiva, con acusaciones extraoficiales que dejaban mal parados a unos y otros, y con declaraciones oficiales en que uno y otro lado negaba las acusaciones.
El juicio que finalmente los enfrentaría se reprogramó, y quedó fijado para este 18 de mayo, pero en un comunicado sorpresivo, los actores dieron por zanjado el asunto sin la intervención de un juez.
El comunicado que fue publicado, en un tono amistoso que los involucrados no mostraron en los meses previos, señala que: "Reconocemos que el proceso ha planteado retos (...) y reconocemos que las preocupaciones planteadas por Lively merecían ser escuchadas”.
Además, dicta que: “Seguimos firmemente comprometidos con lugares de trabajo libres de conductas indebidas y de entornos improductivos. Esperamos sinceramente que esto ponga punto final al caso y permita a todos los implicados avanzar de forma constructiva y en paz, lo que incluye un entorno respetuoso en internet”.
No hubo dinero de por medio
Pese a que la demanda contemplaba varios millones de dólares por daños y perjuicios, se habló de hasta 300 millones por parte de Lively, y de 400 millones del lado de Baldoni por difamación y daños a la reputación (aunque su demanda fue desestimada), finalmente, según publica el medio estadounidense Page Six, los actores no recibieron dinero alguno tras llegar al acuerdo.
Si bien el juicio que los enfrentaría ya iba mermado en demandas, pues 10 de las 13 presentadas por la actriz fueron desestimadas (entre ellas acoso sexual, difamación y conspiración), el juez había considerado que este podía ser un juicio largo y por demás desgastante para ambas partes.
Y si bien los actores no habrían recibido dinero, según fuentes consultadas por el mencionado medio estadounidense, se estima que los equipos legales de ambos actores recaudaron en conjunto 60 millones de dólares para demandarse y contrademandarse mutuamente.