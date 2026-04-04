Blake Lively rompe su silencio tras el fallo judicial en su caso contra Justin Baldoni

Los Ángeles, Estados Unidos.- Blake Lively publicó una declaración personal en sus redes sociales, un día después de que el juez Lewis Liman desestimara diez de los trece cargos incluidos en su demanda contra Justin Baldoni, director de It Ends With Us.
Los cargos retirados incluían acoso sexual, difamación y conspiración. Los que continúan son incumplimiento de contrato, represalias y complicidad en represalias. El juicio está fijado para el 18 de mayo.
"Lo último que quería en mi vida era una demanda, pero presenté este caso por las represalias generalizadas que enfrenté, y sigo enfrentando, por pedir en privado y profesionalmente un entorno de trabajo seguro para mí y para otros", escribió la actriz.
Lively también se refirió a lo que denominó "violencia digital", señalando que sus efectos son reales y que afectan a mujeres y menores más allá del ámbito mediático.
La abogada de Lively, Sigrid McCawley, precisó que el cargo de acoso sexual no prosperó porque el tribunal determinó que la actriz tenía la condición de contratista independiente, no de empleada, y no porque los demandados no hubieran actuado de forma incorrecta.
El caso arrancó en diciembre de 2024, cuando Lively acusó a Baldoni de generar un entorno laboral hostil y de orquestar una campaña de desprestigio en su contra.
Baldoni negó las acusaciones y presentó una contrademanda por 400 millones de dólares contra Lively y su esposo Ryan Reynolds, que fue desestimada en junio de 2025. Los abogados de ambas partes tienen previsto reunirse el lunes en un último intento de alcanzar un acuerdo extrajudicial.