Blake Lively rompe su silencio tras el fallo judicial en su caso contra Justin Baldoni

Los Ángeles, Estados Unidos.- Blake Lively publicó una declaración personal en sus redes sociales, un día después de que el juez Lewis Liman desestimara diez de los trece cargos incluidos en su demanda contra Justin Baldoni, director de It Ends With Us. Los cargos retirados incluían acoso sexual, difamación y conspiración. Los que continúan son incumplimiento de contrato, represalias y complicidad en represalias. El juicio está fijado para el 18 de mayo.

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"Lo último que quería en mi vida era una demanda, pero presenté este caso por las represalias generalizadas que enfrenté, y sigo enfrentando, por pedir en privado y profesionalmente un entorno de trabajo seguro para mí y para otros", escribió la actriz. Lively también se refirió a lo que denominó "violencia digital", señalando que sus efectos son reales y que afectan a mujeres y menores más allá del ámbito mediático.