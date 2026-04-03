Artemis II despliega con éxito 4 microsatélites, uno de Argentina, confirma la NASA

Los Ángeles, Estados Unidos.- La NASA confirmó este viernes que los cuatro pequeños satélites, incluido uno de Argentina, que viajaban en la misión tripulada Artemis II fueron desplegados con éxito, antes que la capsula se encaminara hacia la Luna.

La tripulación de la nave Orión, que se dirige a la cara oculta de la Luna, transportaba cuatro pequeños satélites conocidos como ‘CubeSats’, de Argentina, Corea del Sur, Alemania y Arabia Saudita, para ser puestos en la órbita terrestre.

Lakiesha Hawkins, administradora asociada de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración (ESDMD) de la NASA, explicó en una conferencia de prensa que los cuatro microsatélites fueron desplegados “con éxito” y de acuerdo al cronograma previsto por la agencia espacial.