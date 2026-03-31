Todo listo para el lanzamiento de Artemis II, el regreso del ser humano a la órbita lunar

Miami, Estados Unidos.- A un día del lanzamiento programado de la misión Artemis II, la NASA tiene todo listo para el despegue de su misión más ambiciosa en décadas, que prevé trasladar a cuatro astronautas a la órbita lunar por primera vez desde 1972. La cuenta regresiva comenzó oficialmente el lunes, y la agencia espacial estadounidense aseguró que, en términos generales, no tiene preocupaciones sobre la misión. El cohete SLS (Space Launch System) y la nave Orión ya se encuentran situados en la plataforma de lanzamiento aguardando la hora del despegue, programado para el miércoles a las 18.24 hora local (22.24 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy (Florida, Estados Unidos).

La cuenta atrás de Artemis II se puso en marcha el lunes con un 80 % de probabilidad de buen tiempo, aunque la NASA identificó la posibilidad de fuertes vientos y un cielo cubierto de nubes como los principales riesgos. Aunque el sur de Florida ha experimentado lluvias en los últimos días, las previsiones meteorológicas en Cabo Cañaveral, donde la NASA posee sus instalaciones en el estado, apenas prevén un 20 % de probabilidad de precipitaciones el día del despegue. En caso de que el despegue no se produzca mañana, la NASA tiene preparadas ventanas alternativas hasta el 6 de abril. Si se agotaran todas las oportunidades, la siguiente sería el 30 de abril.

Un viaje para ofrecer respuestas

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, y el de la agencia espacial canadiense (CSA), Jeremy Hansen, son los protagonistas de esta misión, que aspira a convertirse en la primera que viaje a la órbita del satélite natural desde la Apolo 17, en 1972. Los cuatro, que acumulan 661 días en el espacio, abandonaron su cuarentena el pasado viernes, y el fin de semana ofrecieron su última rueda de prensa antes del viaje a la Luna. "Tenemos la oportunidad de responder la pregunta que podría ser la cuestión de nuestra vida, que es: ¿estamos solos? Cuando salimos y conocemos gente las personas preguntan todo el tiempo: ¿has visto evidencia de esto? ¿Qué podemos aprender? Y el hecho es que responder esta pregunta comienza en la Luna", dijo Koch, que se convertirá en la primera mujer en alcanzar la órbita lunar. Artemis II tendrá una duración de "diez días" y se espera que sea la misión tripulada que más se aleje de la Tierra, superando los 400.000 kilómetros que la Apolo 13 se distanció de nuestro planeta. Gracias a ello, sus tripulantes verán la cara oculta de la Luna, algo que hizo por primera vez la misión Apolo 8 en 1968. Además, la misión inaugurará una era de exploración más representativa, al trasladar por primera vez al satélite terrestre a una mujer, un astronauta de raza negra y un canadiense. La ventana de abril es la tercera para su lanzamiento, después de que las de febrero y marzo fueran descartadas debido a una filtración de combustible detectada durante la prueba en frío y por problemas en el suministro de helio de la nave cuando ya se encontraba en la plataforma del lanzamiento, lo que provocó que el cohete y la cápsula fueran desmontados.

El inicio del salto a la Luna