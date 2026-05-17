Piden penas más severas para los dueños de discoteca derrumbada en República Dominicana

Santo Domingo, República Dominicana.-Centenares de dominicanos exigieron este domingo, con una marcha a la Justicia, un castigo severo a los dos hermanos dueños de la discoteca Jet Set por las más de 200 víctimas mortales al desplomarse el techo deteriorado en abril de 2025, de cara al posible inicio del juicio del caso el próximo mes.

"Nuestra principal exigencia en esta marcha fue la solicitud de la recalificación jurídica del caso Jet Set (...) Ellos (los propietarios) tenían pleno conocimiento de todo lo que estaba sucediendo y aún así continuaron con la fiesta", señaló a EFE Ana Ramírez, fundadora del Movimiento Justicia Jet Set, la entidad organizadora de la marcha.

Los manifestantes exigieron una nueva valoración jurídica del caso para pasar de la acusación actual presentada por la Fiscalía como homicidio involuntario, con la que los propietarios podrían enfrentar un máximo de dos años de prisión, hacia una por homicidio voluntario, con una pena de hasta 30 años de cárcel, en medio de críticas por supuesta indulgencia.

El desplome del techo de la discoteca, propiedad de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, se produjo el 8 de abril de 2025 durante el show del famoso merenguero dominicano Rubby Pérez, causando 236 muertes y decenas de heridos, además de una gran conmoción en la sociedad del país caribeño.

Ahora, tras concluir las audiencias preliminares hace dos semanas, el 15 de junio un juez decidirá si continúa o no el proceso contra ambos hermanos.Familiares de las víctimas: "Los hermanos sabían del problema"