Aitana revela por qué terminó su relación con Sebastián Yatra: "Iba a serme infiel"

La historia entre Aitana y Sebastián Yatra parecía una de esas relaciones destinadas a enamorar al público: dos estrellas del pop latino, química evidente y una conexión que traspasaba escenarios. Sin embargo, detrás de esa imagen, había grietas que con el tiempo se hicieron imposibles de ignorar, y fue la propia Aitana quien decidió ponerle palabras —y contexto— a ese final que tanto dio de qué hablar.