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Aitana revela por qué terminó su relación con Sebastián Yatra: "Iba a serme infiel"

Durante un concierto del Lux Tour de Rosalía en Madrid, Aitana habló por primera vez sobre el fin de su relación con el cantante colombiano. Él le dijo que “a partir del año podía ser infiel”

  • Actualizado: 03 de abril de 2026 a las 19:30
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La historia entre Aitana y Sebastián Yatra parecía una de esas relaciones destinadas a enamorar al público: dos estrellas del pop latino, química evidente y una conexión que traspasaba escenarios. Sin embargo, detrás de esa imagen, había grietas que con el tiempo se hicieron imposibles de ignorar, y fue la propia Aitana quien decidió ponerle palabras —y contexto— a ese final que tanto dio de qué hablar.

 Fotos: Shutterstock.
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El momento llegó de forma inesperada, en pleno concierto del Lux Tour de Rosalía en Madrid, donde el ya famoso “confesionario” del show se ha convertido en un espacio para decir lo que muchas veces se calla.

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Ahí, frente a miles de personas, Aitana habló sin rodeos y con una mezcla de humor, ironía y honestidad que conectó de inmediato con el público. Su relato, lejos de ser un ataque, fue más bien una reconstrucción emocional de lo que vivió.

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Todo parecía marchar bien en la relación hasta que, según contó, él le hizo una confesión que marcaría un antes y un después: cuando estaban por cumplir un año juntos, le dijo que “a partir del año podía ser infiel”.

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La frase, que podría parecer una broma en otro contexto, fue interpretada por ella como una señal clara de que el vínculo tenía un límite implícito.

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Aunque en ese momento intentó tomárselo con ligereza —incluso destacando la “sinceridad”—, con el tiempo entendió que no estaba dispuesta a construir algo con fecha de caducidad.

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La ruptura no fue inmediata ni definitiva. Como ocurre en muchas historias reales, hubo intentos de volver, de reconstruir lo que se había roto. Sin embargo, la segunda oportunidad tampoco prosperó.

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Aitana explicó que el punto de quiebre llegó cuando Yatra hizo declaraciones públicas sobre su dificultad para ser fiel en relaciones largas.

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Para ella, no solo fue doloroso, sino también incómodo, porque sintió que su historia personal quedaba expuesta sin filtros ante el mundo.

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Esa suma de señales —una frase que encendió las alarmas y una exposición pública que terminó de desgastar la confianza— fue suficiente para cerrar el capítulo de manera definitiva.

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No hubo escándalos ni confrontaciones mediáticas, pero sí una claridad emocional que ahora, con distancia, le permite hablar del tema sin evasivas.

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El contexto en el que decidió hacerlo también dice mucho. No fue en una entrevista formal ni en un comunicado, sino en un escenario, acompañada por Rosalía y con la complicidad de un público que reaccionó entre risas, sorpresa y empatía.

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La relación entre Aitana y Sebastián Yatra, que comenzó oficialmente en 2023 y atravesó idas y vueltas antes de su final definitivo, deja ahora una lectura más profunda: no todas las historias fallan de golpe; algunas se desgastan a partir de pequeñas advertencias que, en su momento, parecen inofensivas. Y, a veces, el verdadero aprendizaje está en decidir cuándo dejar de ignorarlas.

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De momento, Yatra no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Aitana, y muchos aseguran que es poco probable que lo haga, en vista de que la artista no tendría razones para mentir ahora que está plena en su relación con el streamer y youtuber español Plex.

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