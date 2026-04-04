Jamie Lee Curtis habla de sus cirugías y de por qué la hicieron sentir un fraude

Los Ángeles, Estados Unidos.- Jamie Lee Curtis abordó sin rodeos su relación con la cirugía estética durante su participación en el podcast IMO with Michelle Obama and Craig Robinson.

La actriz, de 67 años, reconoció haber recurrido a distintos procedimientos a lo largo de su carrera y explicó por qué acabó descartándolos. "Lo intenté todo", dijo Curtis.

"Me he succionado la grasa, me la he cortado. He probado lo que hace todo el mundo, y no funciona." A su juicio, el motivo es que ninguna intervención externa resuelve el problema de la autoestima: "Al final te miras al espejo y te das cuenta de que has usado algo ajeno a ti para cambiarte y ser 'mejor'. Pero no eres mejor, porque sigues siendo la misma persona."