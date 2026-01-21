Los supuestos mensajes de Taylor Swift sobre Justin Baldoni: "Esta perra sabe que algo viene"

La disputa legal entre Lively y Baldoni se intensificó en enero de 2025, cuando el director presentó una contrademanda. En su presentación, Baldoni alegó sentirse "presionado" por Reynolds y Swift, a quienes Lively llamó sus "dragones" protectores, para aceptar cambios en el guion. En junio de 2025, un representante de Swift emitió un comunicado para distanciar a la cantante del proyecto y la controversia: "Taylor Swift nunca pisó el set de esta película, no estuvo involucrada en ninguna decisión de casting o creativa, no compuso la banda sonora del filme, nunca vio una edición ni hizo notas sobre la película, ni siquiera vio 'It Ends With Us' hasta semanas después de su estreno público, y estuvo viajando por el mundo durante 2023 y 2024 encabezando la gira más grande de la historia".