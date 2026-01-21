Los supuestos mensajes de Taylor Swift sobre Justin Baldoni: "Esta perra sabe que algo viene"

Los abogados de Justin Baldoni han presentado nuevos documentos judiciales que exponen conversaciones privadas entre Blake Lively y Taylor Swift, en las que ambas critican al director y coprotagonista de It Ends With Us.
Los mensajes, obtenidos por Page Six, revelan el tono de las comunicaciones entre las dos amigas durante la producción y promoción del filme.
Según los documentos, Lively se refirió a Baldoni como "el director tonto de mi película" en abril de 2023, cuando supuestamente solicitó a Swift que respaldara sus revisiones del guion sin haberlas leído. La cantante habría respondido: "Haré cualquier cosa por ti".
Tras una reunión en el apartamento de Lively donde Swift defendió las modificaciones del guion, la actriz le escribió: "Fuiste tan épicamente heroica hoy. Le conté cada momento a Ryan [Reynolds]. Seguía recordando cosas. Tú inventando cosas sobre mí y las lentes. Y refiriéndote a ti misma como mi muñeca. Este payaso cayendo en todo. Pero también resistiéndose. Eres la mejor amiga del mundo".
Los mensajes también incluyen discusiones sobre estrategia. Swift sugirió que Baldoni carecía de visión al usar su canción 'My Tears Ricochet' en el tráiler del filme. "Si Justin fuera estratégico, diría que no a Taylor Swift en el tráiler porque eso te da más poder sobre la película, es tu aliada, no la suya", escribió la cantante el 26 de abril de 2024.
Lively respondió: "Tienes tanta razón... Debería haber huido de tu música... Qué estúpido. Esta era su única oportunidad de tener la apariencia de ventaja".
En diciembre de 2024, antes de que The New York Times publicara un artículo sobre una supuesta campaña de desprestigio contra Lively, Swift escribió: "Creo que esta perra sabe que algo viene porque ha sacado su violín diminuto".
Los documentos sostienen que Lively también compartió sus opiniones sobre Baldoni con otras figuras de Hollywood, incluidos Ben Affleck y Matt Damon. Según la defensa de Baldoni, la actriz les dijo que había "reescrito el guion" y "dirigido a cada actor", describiendo al cineasta como un "payaso caótico".
En su respuesta incluida en los documentos, Lively niega que Swift respaldara el guion sin leerlo y afirma que le envió las páginas de camino a su apartamento, dándole la opción de revisarlas sin presión.
La disputa legal entre Lively y Baldoni se intensificó en enero de 2025, cuando el director presentó una contrademanda. En su presentación, Baldoni alegó sentirse "presionado" por Reynolds y Swift, a quienes Lively llamó sus "dragones" protectores, para aceptar cambios en el guion. En junio de 2025, un representante de Swift emitió un comunicado para distanciar a la cantante del proyecto y la controversia: "Taylor Swift nunca pisó el set de esta película, no estuvo involucrada en ninguna decisión de casting o creativa, no compuso la banda sonora del filme, nunca vio una edición ni hizo notas sobre la película, ni siquiera vio 'It Ends With Us' hasta semanas después de su estreno público, y estuvo viajando por el mundo durante 2023 y 2024 encabezando la gira más grande de la historia".